Вокруг света за 600 дней: Как москвичка бросила привычную жизнь и отправилась в кругосветку с корги Оглавление С чего всё началось Пушистый путешественник — корги Мартин Как началось кругосветное путешествие Екатерины и Мартина Планирование, впечатления и запоминающиеся истории из путешествий Как кругосветное путешествие может изменить человека О самых страшных моментах в путешествии Сколько стоит кругосветка и что было самой дорогой статьёй расходов Екатерина оставила привычную жизнь ради путешествия вокруг света и уже более 600 дней живёт в дороге вместе с собакой. Life.ru рассказывает, как девушка посетила 61 страну, попадала в опасные ситуации и находила помощь у совершенно незнакомых людей. 19 июня, 10:00 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Telegram / Кочевник с Корги

Москвичка Екатерина шесть лет откладывала деньги, чтобы однажды отправиться в кругосветное путешествие вместе со своим корги. Сейчас слово «дом» постоянно меняет адрес: уже более 600 дней наша героиня живёт в дороге, работает удалённо и исследует мир вместе с четвероногим спутником. На сегодняшний день путешественница посетила 61 страну, сутки плыла на пароме из Владивостока, жила в автодоме в США, пересекала горные дороги Кыргызстана и попадала в самые разные приключения. Екатерина поделилась с Life.ru, как решилась отказаться от привычной жизни и сколько стоит такая кругосветка.

С чего всё началось

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

32-летняя путешественница Екатерина родилась на севере России — в городе Северодвинске Архангельской области. Девушка рассказывает, что прожила там до 17 лет, после чего, как и многие её сверстники, уехала получать образование в Санкт-Петербург. Будущая путешественница окончила Высшую школу менеджмента СПбГУ по специальности «Маркетинг», однако по профессии работать так и не стала. Позже Екатерина переехала в Москву, где прожила большую часть взрослой жизни и строила карьеру в крупных российских компаниях. До начала кругосветного путешествия Екатерина работала в сфере IT и продолжает заниматься этим до сих пор в удалённом формате.

Решение отправиться в кругосветное путешествие не было спонтанным. Екатерина рассказала Life.ru, что эта мечта формировалась постепенно и стала результатом целой череды жизненных событий. Первой важной вехой она считает своё шестимесячное одиночное путешествие по странам Юго-Восточной Азии в 2018 году — тогда она посетила Малайзию, Сингапур, Филиппины, Камбоджу и Индонезию. «Это было первое такое долгое путешествие на накопленные деньги и, наверное, первая серьёзная веха для меня. Но из-за возраста и отсутствия опыта в какой-то момент мне стало действительно одиноко наедине с собой и захотелось вернуться домой. При этом я была очень довольна, что вообще решилась на это путешествие, это было классно», — отмечает Екатерина.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mokimokina

После возвращения Екатерина не просто продолжала мечтать, но и начала целенаправленно готовиться к будущему приключению. Она рассказала нам, что на протяжении шести лет откладывала деньги практически с каждого заработка. «Я тогда назвала это кругосветным путешествием. И вообще не знала, какой будет формат, на каких видах транспорта буду передвигаться и как всё это будет выглядеть. Просто захотелось чего-то большего, чем поездка по одному региону. И, чтобы подготовиться, я откладывала деньги с зарплаты, с бонусов, с любых дополнительных заработков — всё уходило в копилочку. Так у меня было шесть лет большой подготовки: и финансовой, и моральной. Всё это время я крутила эти мысли в голове, представляла и фантазировала», — вспоминает девушка.

Екатерина подчеркнула, что многие представляют подобные истории как внезапное решение, принятое за один вечер, однако в её случае всё было иначе. «Это действительно большая подготовка, которая, может быть, физически стала активной только в последние полгода перед кругосветкой. Но моральная подготовка, когда ты долго это обдумываешь и прокручиваешь в голове, тоже играет очень большую роль», — объясняет Екатерина.

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

Екатерина добавляет, что пандемия временно отодвинула путешествие на второй план. В этот период в её жизни появился корги по кличке Мартин, о котором она давно мечтала. Затем последовала тяжёлая личная трагедия — смерть отца в конце 2020 года. По словам Екатерины, пережить эту потерю было крайне сложно. Некоторое время ей было не до новых планов и больших целей: жизнь сводилась к работе, повседневным делам и попыткам справиться с эмоциональными последствиями произошедшего.

«Это продолжалось, наверное, весь 2021-й и часть 2022 года — где-то год-полтора я пыталась как-то выбраться и оживить себя, так скажем. А потом, после множества дней и месяцев рефлексии и размышлений, я вдруг вспомнила, что жизнь вообще непредсказуема. И тогда пришло понимание, что мечтать всё равно нужно дальше, а планы стоит строить самые смелые», — вспоминает Екатерина, добавляя, что после месяцев размышлений вновь открыла свою «копилку кругосветки» и начала активно искать возможности для реализации задуманного.

Переломным моментом стало предложение по работе отправиться на несколько месяцев в Стамбул летом 2023 года. Екатерина вспоминает, что решила воспользоваться этим шансом и поехать не налегке, а вместе со всеми своими вещами и любимым корги Мартином. Она отметила, что тогда воспринимала поездку как своеобразную проверку себя и возможность сделать первый шаг к жизни вне привычного окружения. «Около полугода я провела в Турции, но обстоятельства сложились так, что остаться там не получилось. При этом морально я уже сделала шаг в сторону путешествия и возвращаться назад не захотела. Из-за визовых ограничений я ненадолго вернулась в Грузию и затем ещё девять месяцев прожила в Тбилиси — с января по сентябрь 2024 года, уже с полным осознанием того, что нахожусь в активной фазе подготовки к кругосветному путешествию», — рассказывает девушка.

Пушистый путешественник — корги Мартин

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

Неотъемлемым спутником Екатерины в кругосветном путешествии стал её корги по кличке Мартин. Девушка признаётся, вопрос о том, брать ли собаку с собой, даже не обсуждался. Мартин появился в её жизни во время пандемии, и сегодня ему уже 6 лет. Екатерина рассказала, что мечтала о корги ещё со студенческих лет, когда познакомилась с этой породой благодаря друзьям. Любовь к собакам у неё была с детства, а локдаун стал тем самым моментом, когда наконец появилась возможность завести питомца. «Это мой друг, и я не могу надолго его оставить. Иногда отдаю его на передержку на неделю или на три-четыре недели максимум, но оставить его с кем-то на два-три года я бы не смогла. Это всё-таки моя собака: он меня любит, я его люблю, он очень помогает мне и дарит хорошее настроение», — делится наша героиня.

Екатерина отмечает, что Мартин легко адаптировался к путешествиям. Со слов путешественницы, многие тревожные собаки тяжело переносят переезды, новые места или длительное отсутствие привычной обстановки, однако её корги оказался полной противоположностью. Мартин словно был рождён для путешествий: он спокойно переносит любые виды транспорта, быстро привыкает к новым локациям и практически не испытывает стресса от постоянной смены обстановки. «Он как будто тот самый друг, который всегда за любую движуху: ему нравится бегать, гулять, играть, бывать в новых местах. Он хорошо переносит транспорт, ему не становится плохо в дороге, а к смене часовых поясов адаптируется вообще без какого-либо джетлага. В общем, прекрасный пёс», — рассказывает путешественница.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mokimokina

Такую устойчивость к путешествиям Екатерина связывает с тем, что приучала собаку к поездкам буквально с щенячьего возраста. Сначала они вместе ездили на машине в Санкт-Петербург, затем путешествовали поездом до Сочи, позже отправлялись в автомобильные поездки по разным регионам России.

Размышляя о том, что мог бы сказать Мартин, если бы умел говорить, Екатерина, не скрывая улыбки, отмечает, что, вероятно, её питомец назвал бы такую жизнь лучшей собачьей судьбой, о которой только можно мечтать. Впрочем, добавил бы, что иногда ему хотелось бы чуть больше сна и отдыха. «Иногда я вижу, что он физически устаёт, ведь собакам тоже нужно высыпаться, и стараюсь давать ему такую возможность. Но, если честно, мне кажется, что сейчас у него потрясающая жизнь. Особенно если сравнивать с тем временем, когда мы жили в Москве: после пандемии я работала в офисе и могла уходить из дома в восемь утра, а возвращаться только в одиннадцать вечера, и ему приходилось ждать меня по 14–15 часов», — отмечает Екатерина.

Как началось кругосветное путешествие Екатерины и Мартина

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mokimokina

Само кругосветное путешествие началось не в один день, а состояло из нескольких этапов. Точкой отсчёта своего кочевого образа жизни путешественница считает июль 2023 года, когда вместе с Мартином переехала в Стамбул по рабочему проекту. Однако официальный старт кругосветного путешествия Екатерина связывает уже с сентябрём 2024 года, когда окончательно отказалась от длительных остановок в одном месте и перешла к постоянным перемещениям между странами.

Кочевничество подразумевает, что у меня нет какой-то долгосрочной точки опоры. Но до этого всё равно была среднесрочная аренда жилья и более-менее стабильный быт. А вот с 13 сентября 2024 года начался «официальный старт моей кругосветки». С этого момента мы были уже постоянно в кочевом формате: я нигде не останавливалась дольше месяца. И то месяц — это максимум, если нужно было что-то поделать с машиной, просто отдохнуть или решить какие-то дела. Екатерина Кочевник с корги

На момент начала своего путешествия героиня Life.ru находилась в Тбилиси. Свою машину она оставила в гараже у друзей, предварительно оформив грузинские номера, а сама отправилась исследовать Европу и Африку. «И туда я поехала на общественном транспорте с огромным рюкзаком — тогда ещё 80-литровым, сейчас я уже заменила его на 60 литров. Думаю, со временем он станет ещё меньше, потому что учусь паковать вещи более компактно. Из Грузии до Турции меня подкинули друзья на машине, а вот из Стамбула я уже поехала на автобусе до первой точки в Болгарии — в Бургас», — рассказывает девушка.

Путешественница вспоминает, что водитель международного автобуса в Болгарии отказался брать на борт Мартина, несмотря на ранее купленный билет. «Я собрала согласие со всех пассажиров автобуса, и в итоге мы всё-таки выехали в Евросоюз. И, собственно, так у меня началось моё путешествие уже без постоянно арендованного транспорта», — отметила Екатерина, добавляя, что в Африке и Европе она передвигалась на общественном транспорте, либо арендовала автомобили.

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

После путешествий по Европе и Африке Екатерина вернулась в Грузию за своим автомобилем. Она специально подготовила машину для дальних поездок: оборудовала спальное место, установила холодильник, закупила туристическое снаряжение и всё необходимое для автономной жизни в дороге. Затем начался масштабный автомобильный маршрут через Россию и страны Центральной Азии. Вместе с Мартином девушка пересекла Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, проехала знаменитый Памирский тракт, посетила Алтай, Монголию, Байкал и добралась до Владивостока.

Сейчас моя машина стоит во Владивостоке и ждёт меня там. Из Владивостока я съездила в Китай и Японию без Мартина, потому что там сложные процедуры въезда для собак, а потом мы уже вместе в феврале этого года сели на паром и из Владивостока прибыли в порт Данхэ в Южной Корее. Дальше путешествие продолжилось, и в США я уже передвигалась на автодоме около 75 дней. Екатерина Кочевник с корги

На сегодняшний день в личном списке Екатерины уже 61 посещённая страна. Однако сама путешественница признаётся, что давно перестала воспринимать количество государств как главный показатель успеха. По её словам, уже к концу лета эта цифра должна приблизиться к 70 — предварительно, она рассчитывает посетить 71–72 страны. Сейчас Екатерина относится к подобной статистике довольно спокойно. Да, раньше иногда сравнивала себя с путешественниками, которые могут похвастаться сотней и более стран, но со временем её взгляд на путешествия изменился.

«Я скорее оцениваю не количество стран, а то, сколько я проехала в километрах, потому что у меня почти нет перелётов — каждую страну я стараюсь изъездить на машине или общественном транспорте, чтобы по-настоящему её увидеть, а это требует намного больше времени. Если бы у меня была цель просто «счётчик стран», то это, скорее всего, было бы без собаки. Но я сейчас к этому не готова — я очень хотела путешествовать с ним, и это другой формат, без частых перелётов», — рассказывает девушка.

Планирование, впечатления и запоминающиеся истории из путешествий

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

Екатерина рассказывает, что если раньше она представляла путешествие вокруг света как маршрут с чётким началом и финальной точкой, то теперь воспринимает его совершенно иначе. Кругосветка постепенно превратилась в образ жизни. Наша героиня больше не стремится к символическому завершению и не рассматривает путешествие как некое кольцо, которое обязательно нужно замкнуть.

«Раньше я думала, что если проеду от самой южной точки Африки через Африку, Евразию, Северную и Южную Америку до самого края Южной Америки, то почувствую завершение кругосветного путешествия. Сейчас я вообще так не думаю. Как будто кругосветка стала образом жизни. Я перестала считать, что это обязательно должно быть какое-то последовательное кольцо, перестала думать, что она должна быть только одна. Вообще перестала ставить всему этому какие-то рамки, потому что моё путешествие в них не укладывается», — рассказывает Екатерина.

Девушка поделилась, что теперь мыслит уже не отдельными странами или городами, а целыми регионами и даже полушариями. «Меня друзья пригласили на свадьбу, и я понимаю, что к осени мне нужно хотя бы оказаться в том полушарии, а дальше уже добраться не проблема. Из-за этого мир стал для меня одновременно и более компактным, и при этом всё ещё очень неизведанным. Поэтому, если смотреть на годы вперёд, я думаю, что впереди меня ждёт ещё очень много стран», — делится путешественница.

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

Не менее заметные перемены произошли и в её отношении к планированию. Екатерина рассказала, что раньше была человеком, которому необходимо было контролировать буквально всё — заранее бронировала отели, покупала билеты и составляла подробные планы на месяцы вперёд, а любое отклонение от намеченного сценария вызывало серьёзное беспокойство. «Сейчас всё настолько нестабильно и меняется так быстро и внезапно, что планировать надолго вперёд становится всё сложнее. Точнее, планировать можно, но тогда растут и риски разочароваться в своих планах. Хотя дело даже не в этом. Когда я только отправилась в кругосветку и путешествовала по Европе, я пыталась всё заранее узнать и расписать на три месяца вперёд, составить чёткий маршрут буквально по дням. Но всё настолько часто шло не по плану, что это вызывало лишний стресс, и я очень болезненно реагировала на такие ситуации», — делится путешественница.

Екатерина объяснила, что по-прежнему планирует ключевые вещи, от которых зависит безопасность и комфорт путешествия. В первую очередь это касается оформления документов для собаки и визовых вопросов. Если подготовку необходимо начинать заранее, она обязательно продумывает такие детали за несколько месяцев.

Если я понимаю, что еду куда-то в высокий сезон, то стараюсь хотя бы заранее прикинуть варианты жилья или аренды транспорта. Но такое бывает редко — в последнее время я чаще попадаю либо в межсезонье, либо в низкий сезон. Например, всё моё путешествие на собственной машине проходило в формате, когда день в день я не знала, где буду ночевать. То же самое было и во время путешествия на автодоме по США. У меня обычно есть маршрут и понимание, через какие города и точки я хочу проехать, но сам план остаётся очень гибким — скорее как структура или пунктирная схема, а не жёсткое расписание. Екатерина Кочевник с корги

За более чем 600 дней в дороге Екатерина собрала десятки ярких воспоминаний, однако некоторые из них навсегда останутся для неё особенными — одним из самых сильных впечатлений стала встреча с гризли в национальном парке Glacier в американском штате Монтана. Екатерина подчёркивает, что за время путешествия её больше всего поразило количество доброты, отзывчивости и взаимопомощи, которые она встречала по всему миру. Она отметила, что новости и социальные сети часто создают ощущение, будто мир наполнен конфликтами и негативом, однако личный опыт убедил её в обратном. Практически каждая страна подарила ей истории о бескорыстной помощи совершенно незнакомых людей.

«Например, в Италии я приехала не в сезон в совсем маленький городок и еле-еле нашла место для ночёвки. Всё вокруг было закрыто, я очень хотела есть, и тут на улице сидели местные пенсионеры, что-то пили и спросили, что я ищу. Я сказала, что пытаюсь найти, где поужинать, а они ответили: «Да всё закрыто, заходите к нам домой, мы вас накормим». В итоге меня накормили ужином, угостили вином, и вся эта история получилась очень тёплой и по-настоящему доброй», — вспоминает Екатерина.

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

Ещё одним из самых эмоциональных моментов стала поездка на сафари в Кении. Екатерина отмечает, что с детства обожает мультфильм «Король Лев», знает наизусть его песни и даже носит татуировку Симбы. Поэтому встреча с африканской природой стала для неё исполнением давней мечты. Во время сафари она увидела почти всех представителей знаменитой «большой африканской пятёрки»: львов, слонов, носорогов и буйволов. В тот момент ей казалось, будто ожила одна из самых любимых детских историй.

Не меньшее впечатление произвела на неё и Намибия. Екатерина назвала эту страну одной из самых красивых точек на карте своего путешествия. Особенно ей запомнилось редкое природное явление — гроза в пустыне Намиб. Потому что подобные явления происходят крайне редко, а наблюдать молнии и грозовые облака среди бескрайних песчаных просторов одновременно страшно и невероятно красиво.

Особое место среди воспоминаний занимают и истории, связанные с поддержкой подписчиков её блога. Екатерина рассказала, что однажды во время подготовки автомобиля к длительным поездкам столкнулась с нехваткой средств на покупку качественного автомобильного холодильника. Неожиданно одна из подписчиц, с которой они никогда не встречались лично, перевела необходимую сумму и предложила использовать её именно на эту покупку. «В Грузии мне даже подарили татуировку, чтобы у меня осталось что-то на память об этой стране. Это было очень мило и, правда, тронуло меня», — рассказывает девушка.

А ещё была история в Кыргызстане: я путешествовала по высокогорью и застряла на машине в реке — без связи, в довольно пустынной долине и уже под вечер. Меня поразило, что, несмотря на это, через полчаса появилась одна машина, потом ещё одна с лебёдкой, и люди помогли мне выбраться. В итоге мы все вместе разбили лагерь в этой красивой долине, смотрели на звёзды и разговаривали. Среди них были географы из Бельгии и парень, который путешествовал из Китая. Екатерина Кочевник с корги

Но и это ещё не всё! Отвечая на вопрос Life.ru про сильнейшее впечатление, Екатерина впоминает природу Алтая. До поездки путешественница скептически относилась к восторженным рассказам об этом регионе, считая, что после Кавказа и европейских гор её уже сложно чем-то удивить. Однако реальность превзошла ожидания. Она призналась, что была поражена масштабом пейзажей, красотой горных долин и атмосферой этих мест. Теперь путешественница мечтает однажды вернуться туда снова.

Как кругосветное путешествие может изменить человека

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

Говоря об изменениях, которые произошли с ней, Екатерина отмечает: «Во-первых, я одна, а во-вторых, очень много времени провожу в дороге и за рулём. Пока еду, я очень много рефлексирую. И мне кажется, столько не переосмысливала ни себя, ни свою жизнь, сколько за последние почти два года». Героиня Life.ru продолжает, говоря, что стала гораздо менее тревожным человеком и что наконец-то появилась вера в то, что если что-то произойдёт, она со всем сможет справиться. Также у Екатерины появился социальный капитал в виде блога и подписчиков, и путешественница научилась просить помощи, что раньше давалось ей очень тяжело.

В моей жизни появилась фраза good enough is good enough: не обязательно идеально проехать все страны, идеально вести блог или делать всё безупречно. Достаточно того, что это достаточно хорошо. Екатерина Кочевник с корги

Также кругосветное путешествие и жизнь в дороге помогли Екатерине лучше понять себя и побыть наедине с собой. Теперь ей нравится думать и «плавать» в мыслях. И ещё путешественница стала проще относиться к деньгам. Раньше каждая потерянная копейка была трагедией, девушка не умела радовать себя и доставать деньги из своих запасов. Сейчас, если Екатерина понимает, что что-то принесёт ей большую радость, она может себе это позволить.

О самых страшных моментах в путешествии

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

За более чем полторы тысячи дней в пути Екатерина пережила немало приключений, но по-настоящему страшными называет всего два случая. «Первый — когда я попала в ДТП в Кении. Я решила проехать страну на скутере, соблюдая все базовые правила безопасности, но на второй день аренды на встречную полосу выехал пьяный водитель. Столкновения не было — я успела увернуться, но не справилась с управлением и проехалась по асфальту. Водитель просто уехал, а мне повезло, потому что всё могло закончиться гораздо хуже. Я отделалась ссадинами и сломанным мизинцем. Местные жители сразу помогли: отвезли меня в больницу, обработали раны, а заодно починили скутер. Через пару часов я уже снова была в пути».

8 января я до сих пор считаю своим вторым днём рождения — каждый раз, когда смотрю на криво сросшийся мизинец, вспоминаю, насколько серьёзнее всё могло быть. Екатерина Кочевник с корги

Второй момент — встреча с гризли на тропе в сезон пробуждения медведей. «Нас тогда было шесть человек, но, когда огромный медведь оказался совсем рядом, было действительно страшно. Потому что в такой ситуации всегда понимаешь: исход может быть совершенно любым», — вспоминает путешественница.

Сколько стоит кругосветка и что было самой дорогой статьёй расходов

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

Один из самых популярных вопросов, который Екатерине задают подписчики, касается стоимости кругосветного путешествия. Но назвать точную сумму даже для Екатерины практически невозможно. Расходы напрямую зависят от стран, маршрута, формата передвижения и личных предпочтений. Екатерина отмечает, что два человека могут проехать через одни и те же государства и потратить совершенно разные суммы, поскольку у каждого будут свои интересы, привычки и уровень комфорта.

Наиболее дорогими регионами для неё стали Европа и США. Во время путешествий по этим направлениям ежемесячные расходы могли достигать примерно полумиллиона рублей. При этом основная статья затрат была связана именно с автомобилями. Потому что аренда транспорта за границей сегодня обходится значительно дороже для российских путешественников из-за ограничений в использовании банковских карт. В результате стоимость аренды машины, страховки, топлива и дорожных сборов формирует существенную часть бюджета.

Второе место среди расходов занимает жильё. Стоимость проживания тоже сильно различается в зависимости от страны и сезона, и именно оно остаётся одной из ключевых статей затрат практически в любом путешествии. Следом идут расходы на питание. Помимо основных расходов Екатерина ведёт отдельные категории бюджета. Например, заранее закладывает средства на развлечения, содержание Мартина, мобильную связь, а также резервный фонд на медицинские расходы и непредвиденные ситуации.

Фото © Telegram / Кочевник с Корги

Во время автомобильного маршрута через Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан ежемесячные расходы Екатерины были примерно в два раза ниже, чем в Европе или США. Во многом это связано с тем, что путешественница использовала собственный автомобиль, а стоимость топлива в некоторых странах региона значительно ниже. Кроме того, часть ночёвок проходила в кемпингах или на природе, что также помогало оптимизировать бюджет.

Как же Екатерина себя обеспечивает? Путешественница с корги ответила нам так: «Тут, наверное, несколько тезисов. Первый — я шесть лет копила деньги. На момент старта кругосветки у меня было накоплений примерно на год жизни. То есть я понимала, что если вообще не работать, то этих денег хватит. Конечно, за шесть лет накопления частично обесценились, и это тоже пришлось принять. А дальше так сложилось, что я продолжаю работать удалённо. Поэтому сейчас совмещаю кругосветное путешествие со стабильным доходом в виде зарплаты».

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