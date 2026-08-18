Уставшим от работы россиянам подсказали самое выгодное время для отпуска этой осенью

Сентябрь и октябрь станут самыми выгодными осенними месяцами для отпуска с точки зрения денег, считает юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина. По её словам, в обоих месяцах по 22 рабочих дня, поэтому разница между зарплатой и отпускными будет меньше.

Причина в самой системе расчёта: оклад делят на число рабочих дней, поэтому чем их больше, тем ниже стоимость каждого. Отпускные же начисляют исходя из среднего дневного заработка. В ноябре будет только 20 рабочих дней, поэтому финансово он менее выгоден.

Зато ноябрь подойдёт тем, кто хочет растянуть отдых. Праздничное 4 ноября не расходует отпуск, поэтому, например, при оформлении отдыха со 2-го по 6-е можно получить пять свободных дней, использовав только четыре отпускных. Если же включить в отпуск субботу и воскресенье, они войдут в общее количество использованных дней, зато будут оплачены, подчеркнула собеседница «Москвы 24».

Ранее россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году. Максимальную финансовую выгоду дают периоды с большим количеством рабочих дней: в сентябре и октябре их по 22, тогда как в ноябре — 20.