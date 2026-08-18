С 1 сентября вступят в силу новые правила оплаты работы. Кому повысят зарплаты и что изменится на рынке труда Оглавление Что изменится в законах с 1 сентября 2026 года Кому повысят зарплату с 1 сентября Где ожидается дефицит кадров С 1 сентября изменится обстановка на рынке труда. Кому повысят зарплату, в каких сферах наметился дефицит специалистов и какие новшества появятся в законах о труде? 17 августа, 21:45 Кадровики рассказали, кому повысят зарплату с 1 сентября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Что изменится в законах с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, расширяющие лимит сверхурочных часов. Для многих это станет реальным каналом увеличить доход — сотрудник сможет официально брать больше дополнительной работы, а работодатель — закрывать пиковые нагрузки. Об этом сообщила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Главное новшество — это увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год. При этом важно, чтобы соответствующие положения были прописаны в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Ранее он составлял 120 часов. С 1 сентября в пределах первых 120 часов в год будут действовать старые правила. За первые два часа переработки в течение рабочего дня или смены оплату проведут не менее чем в полуторном размере, за остальное время — не менее чем в двойном. А вот с 121-го часа оплата станет выше. За каждый час сверхурочной работы будут платить только в двойном размере. Правило оплаты первых двух часов с коэффициентом 1,5 здесь действовать не будет.

— С сентября на рынке труда начнётся сезонное оживление: компании после летнего затишья возвращаются к активной работе, запускают новые проекты и приступают к бюджетному планированию на следующий год. И картина по зарплатам будет очень разной. Я бы сказала так: в отдельных сферах конкуренция за кадры обострится, и там специалисты вполне могут рассчитывать на прибавку, — отметила Анастасия Горелкина.

Кому повысят зарплату с 1 сентября

В первую очередь вырастут доходы у тех, кого бизнесу сложно заменить. Например, в промышленности и строительстве сохраняется острый дефицит квалифицированных «синих воротничков»: токарей, фрезеровщиков, наладчиков, операторов ЧПУ, а также инженеров — проектировщиков, технологов, специалистов по робототехнике. Здесь компании часто идут не только на повышение окладов, но и предлагают дополнительные бонусы: гибкий график, оплату обучения, пакеты для переезда в другой регион или ДМС. Аналогичная ситуация в IT: по-прежнему ценятся сильные разработчики (в том числе fullstack и DevOps), специалисты по кибербезопасности и работе с большими данными. Так охарактеризовала обстановку на рынке Анастасия Горелкина.

Отдельно стоит отметить тренд на стыке дисциплин: сейчас особенно ценятся инженеры или аналитики, которые умеют применять цифровые инструменты в своей отраслевой экспертизе. Логистика и цепочки поставок также находятся в зоне повышенного спроса: бизнесу приходится выстраивать новые схемы доставки, работать с альтернативными поставщиками, цифровизировать склады.

— Также в список востребованных специалистов я бы включила ретейл и сферу услуг, это продавцы, менеджеры по продажам, кассиры, сотрудники колл-центров. В ретейле осенью растёт покупательская активность, поэтому компании заранее наращивают штат. При этом в некоторых офисных и массовых сегментах рост зарплат будет более сдержанным или даже застопорится. Компании в условиях осторожного экономического фона чаще делают ставку на удержание именно дефицитных специалистов, а не на широкие индексации, — добавила Анастасия Горелкина.

Осенью компании традиционно возвращаются к полноценному найму после отпусков, пересматривают планы на четвёртый квартал и стремятся закрыть вакансии до конца года. В коммерческой медицине этот эффект особенно заметен: спрос пациентов растёт, а конкуренция за квалифицированных специалистов остаётся высокой. Об этом рассказала директор по персоналу сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Людмила Андронаки.

— В первую очередь мы ожидаем дальнейшего повышения зарплат у врачей дефицитных специальностей: анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики, эндоскопистов, онкологов, кардиологов, неврологов, а также врачей первичного приёма с устойчивой пациентской базой. На уровень дохода всё сильнее влияют не только стаж и категория, но и владение современными диагностическими и лечебными методиками, готовность работать с цифровыми сервисами и высокий уровень коммуникации с пациентами, — отметила Людмила Андронаки.

Где ожидается дефицит кадров

По словам Людмилы Андронаки, сохраняется острый дефицит среднего медицинского персонала — медицинских сестёр, процедурных медсестёр, ассистентов врачей, администраторов клиник и операторов контактных центров с медицинской подготовкой. Остаётся острой и нехватка младшего медицинского персонала — санитарок, сиделок. Для частной медицины критичны сотрудники, которые способны одновременно соблюдать стандарты качества, поддерживать сервисный уровень и уверенно работать в цифровой медицинской среде.

— В начале осени будут востребованы и специалисты на стыке медицины, технологий и клиентского опыта: аналитики медицинских данных, IT-специалисты для развития медицинских информационных систем, эксперты по телемедицине, специалисты по маркетингу и управлению пациентским сервисом. При этом работодатели всё чаще оценивают не только формальную квалификацию кандидата, но и его гибкость, обучаемость, эмоциональную устойчивость и способность работать в междисциплинарной команде, — рассказала Людмила Андронаки.

В целом, по её словам, рынок будет двигаться в сторону точечного, а не массового повышения доходов. Наибольшую прибавку получат специалисты, чей вклад напрямую влияет на доступность медицинской помощи, качество лечения, скорость диагностики и лояльность пациентов.

— Один из вызовов для предприятия в оконной индустрии — кадровый дефицит. На текущий момент у нас открыто порядка 30 вакансий в производственном блоке и более 10 — в коммерческом. В прошлом году повысили зарплату для всех сотрудников в среднем на 16–17%. Замерщик может зарабатывать от 300 тысяч рублей. Сейчас важно поддерживать высокопрофессиональных специалистов, от которых зависят производственные процессы, — рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «Пластика окон» и Melke Никита Петюшин.

Авторы Нина Важдаева