Налоговый вычет после покупки квартиры. Сколько он составит и как получить выплаты Оглавление Кто и как может получить налоговый вычет после покупки жилья Сколько денег можно вернуть, если квартира покупалась в ипотеку Как получить компенсацию за ремонт Как подать заявление и оформить возврат денег Когда нельзя получить налоговый вычет Юристы обратили внимание, что далеко не все покупатели квартир знают о своём праве на налоговый вычет после покупки жилья. При этом вернуть можно достаточно ощутимые суммы. Особенно если квартира покупалась в ипотеку. Сколько денег можно вернуть и как это сделать? 16 августа, 21:20 Юристы рассказали, как получить налоговый вычет после покупки квартиры. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кто и как может получить налоговый вычет после покупки жилья

При покупке квартиры можно вернуть часть уплаченного НДФЛ с помощью имущественного налогового вычета. Основной лимит составляет 2 млн рублей расходов на одного человека. При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть до 260 тыс. рублей. Если доходы облагаются по более высокой ставке НДФЛ, сумма возврата может быть больше. Главное условие: у человека должны быть доходы, с которых уплачивается НДФЛ и к которым можно применить имущественный вычет. Об этом сообщила адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырёва и партнёры» Надежда Швырёва.

Если за один год уплаченного НДФЛ не хватает, чтобы получить всю положенную сумму, остаток вычета не пропадает. Его можно переносить на следующие годы, пока он не будет использован полностью.

Сколько денег можно вернуть, если квартира покупалась в ипотеку

Отдельный вычет предусмотрен для тех, кто покупает жильё в ипотеку. Вернуть налог можно не только с расходов на саму квартиру, но и с фактически уплаченных банку процентов.

— Максимальная сумма расходов, принимаемая к вычету по процентам, составляет 3 млн рублей. Например, при ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 390 тыс. рублей. При этом вычет по ипотечным процентам предоставляется только по одному объекту недвижимости, — рассказала Надежда Швырёва.

Как получить компенсацию за ремонт

С ремонтом есть важный нюанс. Нельзя купить обычную квартиру, сделать в ней ремонт и затем автоматически получить налоговый вычет за стройматериалы и работу мастеров. Расходы на отделку можно включить в имущественный вычет, если квартира была приобретена без отделки и это зафиксировано в договоре.

— В этом случае можно учесть расходы на отделочные материалы, сами отделочные работы, а также разработку проектной и сметной документации. Все расходы необходимо подтвердить документами: договорами, актами выполненных работ, кассовыми и товарными чеками, квитанциями и другими платёжными документами, — пояснила Надежда Швырёва.

При этом отдельного налогового вычета на ремонт не существует. Стоимость квартиры и допустимые расходы на её отделку входят в общий лимит в 2 млн рублей на человека. Например, если квартира стоила 1,7 млн рублей, а на отделку потратили ещё 500 тыс. рублей, для вычета можно будет заявить максимум 2 млн рублей.

Надежда Швырёва обратила внимание на ещё один момент, о котором покупатели часто узнают слишком поздно. Расходы на отделку следует заявлять вместе с имущественным вычетом на приобретение квартиры. Если человек уже воспользовался вычетом по этой квартире, но расходы на отделку в него не включил, впоследствии добавить их и получить дополнительный вычет не получится.

Как подать заявление и оформить возврат денег

Перед тем как оформить возврат, нужно собрать документы, подтверждающие право на вычет и фактически понесённые расходы. Они могут значительно различаться в зависимости от того, как приобреталось жильё: по договору купли-продажи, ДДУ или другим способом.

— Если речь идёт об ипотечной квартире, то дополнительно нужно будет предоставить документы по кредиту и сведения об уплаченных процентах. Если заявляются расходы на ремонт, то и их нужно подтвердить документами. Важно, чтобы в договоре было указано, что квартиру покупали без отделки, — обратила внимание юрист Елена Кузнецова.

Получить вычет можно несколькими способами. Первый вариант — после окончания года подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Второй — оформить вычет через работодателя, предварительно подтвердив право на него в налоговой. В этом случае работодатель перестанет удерживать НДФЛ в пределах суммы предоставленного вычета. В ряде случаев доступен и упрощённый порядок: ФНС получает необходимые сведения в рамках информационного обмена и направляет в личный кабинет предзаполненное заявление, которое налогоплательщику остаётся проверить и подтвердить.

— Отдельно стоит учитывать возможности супругов. Если квартира приобретена в браке и является совместным имуществом, каждый супруг может воспользоваться собственным лимитом до 2 млн рублей при наличии соответствующего права на вычет. Таким образом, при достаточной стоимости квартиры семья может учесть для основного имущественного вычета расходы в общей сложности до 4 млн рублей. Супруги могут распределить расходы между собой с учётом своих доходов и ранее использованных вычетов, — добавила Надежда Швырёва.

Когда нельзя получить налоговый вычет

Налоговый вычет не предоставляется с той части стоимости жилья, которая оплачена материнским капиталом, деньгами работодателя, других лиц или бюджетными средствами. Ограничения действуют и при покупке недвижимости у взаимозависимых лиц, в частности у супруга, родителей, детей, родных братьев или сестёр.

— Таким образом, о налоговом вычете нужно позаботиться ещё на этапе заключения сделки. Особенно если речь идёт о квартире без отделки и предполагается учесть в том числе и расходы на ремонт. Важно внимательно проверить формулировки договора, сохранять все документы на материалы и отделочные работы. Если этого не сделать, то в дальнейшем получить второй вычет на часть расходов, которую можно было законно учесть, уже не получится. Имущественный вычет при покупке квартиры можно получить только один раз в жизни, — заключила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева