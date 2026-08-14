С 1 сентября цены на аренду квартир установят сезонный рекорд. Сколько будет стоить аренда жилья Оглавление Что изменилось на рынке аренды к середине августа Как будут меняться цены на аренду квартир с 1 сентября С 1 сентября 2026 года аренда квартир выйдет на сезонный максимум. Чем необычна ситуация на рынке в этом году и сколько будет стоить съёмное жильё в начале осени? 13 августа, 21:45 11564 11564 С 1 сентября изменятся цены на аренду квартир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crime Art

Что изменилось на рынке аренды к середине августа

Август и сентябрь — традиционный пик на рынке долгосрочной аренды: в это время совпадают старт учебного года и делового сезона, поэтому жильё одновременно ищут студенты, их родители и люди, переезжающие по работе. В целом по России интерес к аренде постепенно увеличивается с мая, а в июле он вырос на 12% к предыдущему месяцу. Заметнее спрос рос в городах с крупными университетами: в Москве, без учёта ТиНАО, — на 19%, в Казани и Ростове-на-Дону — на 15%, в Новосибирске — на 13%, в Екатеринбурге — на 10%, в Санкт-Петербурге — на 9%. Об этом рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

На этом фоне, по его данным, ставки аренды в июле подросли в среднем по России на 1%, а также в большинстве крупных городов: в Москве до 73,6 тыс. рублей (+2%), в Санкт-Петербурге до 41,8 тыс. рублей (+3%), в Екатеринбурге до 31,7 тыс. рублей (+5%), в Ростове-на-Дону до 28,8 тыс. рублей (+2%), в Новосибирске до 29,5 тыс. рублей (+2%).

За июль число запросов на аренду жилья в Москве стало больше на 6% относительно июньского значения. По сравнению с показателем июля 2025 года их на 13,5% меньше. В этом году уровень летнего спроса приближен к тому, что был в 2021 году. Арендное предложение за июль сократилось на 2%, за год расширилось на 6%. Если сравнивать июльский объём экспозиции в 2021-м и в 2026 году, то динамика практически отсутствует. Такие цифры привела заместитель директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

В августе, по её данным, нижняя ценовая планка найма квартир в старой Москве (исключая Зеленоград) составляет 35 тыс. рублей. В июле этого года она была такой же, а за пять лет поднялась на 75%: в августе 2021 года самую дешёвую отдельную жилплощадь можно было снять за 20 тыс. в месяц; в тот же период 2022 года — за 25 тыс., 2023-го — за 30 тыс., 2024-го — за 37 тыс., в августе 2025-го и 2026 года. — за 35 тыс.

— По итогам июля 2026 года медианная ставка долгосрочной аренды жилья в России составила 39 тысяч рублей в месяц. По сравнению с июнем она практически не изменилась, снизившись на 0,3%. К августу рынок долгосрочной аренды уже вошёл в высокий сезон — время, когда люди активнее ищут жильё, а наиболее востребованные квартиры быстрее уходят из предложения. Обычно это поддерживает рост ставок, однако в этом году резкого скачка мы не ожидаем. В первом полугодии выбор жилья заметно расширился, и к началу августа у нас было почти на 20% больше доступных квартир, чем годом ранее, — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Андрей Зайко.

В такой ситуации арендаторы могут тщательнее сравнивать варианты по цене, состоянию и расположению, а собственникам важно учитывать конкуренцию и устанавливать ставку на уровне сопоставимых квартир.

Как будут меняться цены на аренду квартир с 1 сентября

В 2025–2026 годах рыночную активность тоже можно назвать высокой, но уже без ажиотажа. Объём предложения стал восстанавливаться и теперь сопоставим с тем, что был пять лет назад. Если говорить о минимальных ценах, они всё это время росли за счёт инфляции и на фоне высокой востребованности экономичных предложений — такие квартиры первыми уходят из экспозиции, и остаются более дорогие.

— Во второй половине августа, в сентябре и октябре при отсутствии внешних факторов влияния на рынок аренды мы прогнозируем традиционный подъём спроса, ведь этот период считается высоким сезоном. Как обычно, на массовом рынке наиболее востребованными останутся однокомнатные и двухкомнатные квартиры в удалённых районах города с хорошей транспортной доступностью, поскольку это наиболее экономичный вариант найма. Ликвидные и популярные объекты могут подорожать на 5–10%, — рассказала Оксана Полякова.

Константин Каменев отметил, что при сохранении текущих тенденций ставки в ближайший месяц могут скорректироваться в пределах 2–5%. При этом даже в условиях повышенного спроса пространство для переговоров об условиях аренды сохраняется.

Руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева обратила внимание, что главным фактором сентябрьского спроса на рынке аренды является начало учебного сезона (возвращение студентов и поиск жилья новым потоком студентов), а также возвращение сотрудников после отпусков. Поэтому наиболее сильное давление на ставки будет именно в первой половине сентября.

При этом она подчеркнула, что рынок находится в ситуации дефицита, на котором вымываются самые приемлемые квартиры. В сентябре она ожидает повышения средних ставок на 5–7%, особенно в самых недорогих районах.

— Мы ожидаем сезонный всплеск на малогабаритные квартиры, студии, расположенные в локациях с высоким спросом: в непосредственной близости от высших учебных заведений, рядом со станциями метрополитена — важным критерием является наличие развитой транспортной инфраструктуры. Параллельно в течение года формируется практика долгосрочной аренды многокомнатных квартир, а также объектов бизнес- и премиум-классов. Потенциальные покупатели используют аренду для предварительного тестирования конкретной локации, качества самого жилого комплекса и сопутствующей социальной инфраструктуры перед совершением покупки. То есть люди снимают эти квартиры для жизни, хотя имеют возможность купить этот объект. Проведя так называемый тест-драйв, можно принять взвешенное решение о приобретении конкретного объекта недвижимости либо отказаться от него, — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Сейчас по мере сдачи новых корпусов эти активы выходят на открытый рынок, в том числе и на рынок аренды. Однако одновременно многие собственники, которые временно сдавали, а не продавали квартиры, могут посмотреть в сторону вторичного рынка — там спрос ожил. Так что с сентября мы войдём в активный сезон с разнонаправленными векторами: спрос поднимет цены, но рекордный объём предложения и высокая база прошлых ставок не дадут им разогнаться. В итоге в целом по стране аренда жилья может подорожать ещё на 2–5%, а, например, в Москве рост может быть и более выраженным. Такой прогноз сделала учредитель и директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко.

Андрей Зайко считает, что до завершения высокого сезона ставки могут постепенно расти, но, вероятно, слабее, чем в предыдущие годы. Пик обычно приходится на конец лета или начало осени, после чего ставки начинают снижаться. Когда именно произойдёт разворот в этом году — в сентябре или октябре, будет зависеть от активности арендаторов и того, насколько быстро рынок пополнится новыми предложениями.

Спрос в августе и сентябре традиционно поддерживают студенты и семьи с детьми, которые стараются найти жильё до начала учебного года. Активнее ищут квартиры и те, кто переезжает в другой город к началу нового делового сезона.

Авторы Нина Важдаева