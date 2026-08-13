С 1 сентября вступят в силу поправки к Трудовому кодексу. Что будет с зарплатой, отпусками и выплатами за переработку Оглавление Что изменится для работников и работодателей с 1 сентября 2026 года Что нужно учесть работникам с 1 сентября С 1 сентября у работников появятся новые права и обязанности. Какие изменения в Трудовом кодексе вступят в силу с 1 сентября 2026 года и как они отразятся на сотрудниках и работодателях? 12 августа, 21:20 8661 8661 Юристы рассказали, что значат поправки в Трудовом кодексе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

С 1 сентября 2026 года работодатели – субъекты малого предпринимательства смогут чаще использовать срочные трудовые договоры при приёме сотрудников. Общий предел численности повышается с 35 до 70 человек, однако для розничной торговли и бытового обслуживания сохраняется отдельный лимит не более 20 работников. Поправка распространяется как на организации, так и на индивидуальных предпринимателей. Об этом рассказал эксперт по налогам и налоговым проверкам, генеральный директор компании «Шумейко и партнёры» Дмитрий Шумейко.

— Для бизнеса это даёт больше гибкости при найме, но для работника повышает риск прекращения трудовых отношений после истечения установленного срока. При этом срочный договор допустим только по соглашению сторон, поэтому работник вправе отказаться от такого условия, — отметил Дмитрий Шумейко.

Новое правило касается лиц, которые только поступают на работу, и не позволяет автоматически заменить уже действующий бессрочный договор срочным. Сам по себе срочный характер договора не лишает сотрудника права на заработную плату, отпуск и пособие по временной нетрудоспособности. В самом договоре должны быть указаны срок его действия и законное основание срочности.

— На мой взгляд, слабое место поправки — отсутствие специального порядка определения численности и даты, на которую должен проверяться лимит. До появления устойчивых разъяснений работодателям разумно фиксировать численность на дату заключения каждого договора, иначе срочность может быть оспорена, — добавил Дмитрий Шумейко.

Вторая поправка разрешает увольнение за хищение, растрату, умышленное уничтожение или повреждение имущества и тогда, когда суд прекратил уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям, в том числе с назначением судебного штрафа. Такое судебное решение не увольняет работника автоматически: работодатель должен соблюсти процедуру дисциплинарного взыскания и оформить увольнение не позднее одного месяца со дня вступления решения в законную силу.

— В целом изменения усиливают позиции работодателей, поэтому работникам важно внимательно читать условие о сроке договора, а работодателям — безупречно оформлять основания найма и увольнения, — отметил Дмитрий Шумейко.

С 1 сентября лимит переработок официально разрешили увеличить с 120 до 240 часов в год. Но это сработает только при наличии коллективного договора или отраслевого соглашения, просто приказа сверху теперь недостаточно. На этот момент обратил внимание генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

— Зато оплата за часы после 121-го станет заметно выше (двойной тариф), а тем, кто перевалит за этот рубеж, положен законный оплачиваемый выходной для диспансеризации. Кроме того, женщинам с детьми до трёх лет, отцам-одиночкам и бабушкам, которые ухаживают за малолетними внуками, законодательно запретили устанавливать испытательный срок. Теперь их нельзя уволить как «не прошедших испытание», придётся искать другие формулировки, если сотрудник действительно не справляется, — добавил Владимир Виноградов.

Что нужно учесть работникам с 1 сентября

Владимир Виноградов отметил, что сотрудников вредных производств теперь можно вызвать из отпуска, но только с их письменного согласия и при оплате строго в двойном размере.

— Масштабные поправки в Трудовом кодексе затрагивают сверхурочную работу, отпуска, срочные договоры и увольнения. Принятые поправки отражают актуальные направления развития не только отношений между работодателем и сотрудником, но и приоритетные направления для страны в целом, — считает руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «Пластика окон» и Melke Никита Петюшин.

Владимир Виноградов отметил, что порог численности для заключения срочных договоров подняли с 35 до 70 человек. Это значит, что малому бизнесу станет проще легально расстаться с сотрудником по истечении проекта.

— Кроме того, работодатель обязан будет рассмотреть просьбу о неполном рабочем дне всего за пять рабочих дней. Раньше эта процедура могла тянуться месяцами, — добавил Владимир Виноградов.

Авторы Нина Важдаева