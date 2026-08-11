С 1 сентября вступят в силу новые правила торговли. Что ждёт покупателей в магазинах Оглавление Что изменится для покупателей с 1 сентября 2026 года С какими подводными камнями могут столкнуться продавцы и покупатели с 1 сентября С 1 сентября 2026 года начнут действовать новые правила продажи товаров. С ними столкнутся практически все покупатели и в обычных магазинах, и на маркетплейсах. Как можно будет подать претензию, подтвердить возраст и узнать информацию о продавце? 10 августа, 21:20 5016 5016 С 1 сентября вступают в силу новые правила торговли. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Что изменится для покупателей с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года начнут действовать новые Правила продажи товаров, утверждённые постановлением Правительства РФ № 657 от 30 мая 2026 года. Для покупателя самые заметные изменения связаны с дистанционной торговлей: станет проще установить, кто отвечает за товар, и направить обращение в электронном виде. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации юристов Владимир Кузнецов.

При покупке в интернет-магазине продавец должен заранее разместить информацию о форме и способах подачи претензии, в том числе указать свой адрес и электронную почту. Маркетплейс должен либо показать эти сведения, либо дать возможность отправить претензию продавцу через сайт или приложение и получить там ответ. Если продавец зарегистрирован за пределами России, то претензия направляется через площадку. При этом бумажная претензия не отменяется.

Если покупатель требует вернуть деньги за товар, который купил дистанционно, то в обращении нужно указать номер заказа или какой-то другой идентификатор, телефон или электронную почту, привязанные к личному кабинету. При безналичной оплате понадобятся реквизиты счёта или данные электронного средства платежа. Ответ продавец направит на электронный или почтовый адрес, который покупатель укажет в претензии, в срок, предусмотренный законом «О защите прав потребителей» для конкретного требования.

— Изменится и подтверждение возраста. Когда закон требует проверить личность или возраст покупателя, сведения можно будет предъявить через многофункциональный сервис обмена информацией — цифровой способ, который работает на базе MAX. Продавец обязан проверить такие сведения. Кроме того, он вправе использовать Единую биометрическую систему. При этом возможность подтвердить возраст по паспорту и другим предусмотренным законом документам сохранится. Новые правила не обязывают покупателя устанавливать MAX и не делают цифровой способ единственным, — пояснил Владимир Кузнецов.

Он отметил, что при дистанционной продаже российская компания должна раскрыть полное наименование, ОГРН, адрес и место нахождения, электронную почту и (или) телефон. Индивидуальный предприниматель — ФИО, ОГРНИП, электронную почту и (или) телефон. Эти данные должны быть видны на сайте или в приложении продавца, а при продаже через маркетплейс — также на площадке.

— На практике покупателю лучше до оплаты сохранить карточку товара, сведения о продавце и оферту. В претензии надо прямо назвать требование — возврат денег, замена, ремонт или уменьшение цены — и сохранить подтверждение отправки. Само сообщение «товар не подошёл» без понятного требования может затянуть спор, — пояснил Владимир Кузнецов.

Теперь у претензии появится цифровой след. Продавцы обязаны обеспечить чёткий механизм фиксации обращений. Кроме того, правила ужесточают требования к маркировке товаров лёгкой промышленности и детским игрушкам. Ещё один важный штрих — уточнение правил возврата технически сложных товаров: сроки диагностики станут жёстче. Об этом рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

— Что касается претензий, то основной канал связи теперь легализован официально: электронная почта, указанная продавцом, или чат-бот на сайте. Отправили скан — всё, юридически продавец считается уведомлённым. Срок ответа остаётся прежним — 10 дней, но игнорировать письмо в папке «Спам» компании больше не смогут, — добавил Владимир Виноградов.

С какими подводными камнями могут столкнуться продавцы и покупатели с 1 сентября

Постановление Правительства РФ № 657 от 30 мая 2026 года, которое вступает в силу 1 сентября 2026 года, заменяет действующие с 2020 года правила розничной торговли. При детальном правовом и экономическом анализе документа становится очевидно, что большинство поправок укрепляют позицию маркетплейсов как торговых площадок. Об этом рассказал председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортёров и импортёров, основатель компании «ВсёИзКитая» Андрей Коган.

— Новая норма обязывает цифровые платформы публиковать полные сведения о селлерах: наименование юридического лица, юридический адрес, регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП), а для индивидуальных предпринимателей — ФИО. На первый взгляд требование выглядит как проявление заботы о прозрачности рынка. Однако как только покупатель видит конкретного продавца, а не безликую площадку, у него формируется вектор претензий именно к продавцу, а не к маркетплейсу. Это выгодно самой платформе, которая дистанцируется от вопросов качества, оставляя продавца один на один как с покупателем, так и с контролирующими органами, — отметил Андрей Коган.

По его словам, из всего пакета изменений практическую пользу продавцам дают две прямые нормы. Во-первых, это расширение перечня товаров, не подлежащих обмену и временной замене на период ремонта, что прямо снижает нагрузку на продавцов, ограничивая произвольные возвраты и требования подменного товара по расширенному кругу категорий. Во-вторых, требование сохранять упаковку, комплектность и документы при возврате технически сложных товаров, купленных дистанционно. Это реально защищает продавца от возврата товара с признаками использования, подмены комплектующих или намеренного повреждения упаковки для последующего предъявления претензии.

Авторы Нина Важдаева