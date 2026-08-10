С 1 сентября вступают в силу новые правила для льготников. Что изменится для пенсионеров и кому повысят выплаты Оглавление Что изменится для пенсионеров-льготников с 1 сентября Какие новшества с 1 сентября затронут работающих пенсионеров Кому повысят пенсии с 1 сентября и на сколько С 1 сентября вступят в силу новшества, которые затронут льготы на проезд и работающих пенсионеров. Кроме того, часть получателей страховых пенсий получит прибавку. 9 августа, 21:20 С 1 сентября появятся новшества для пенсионеров. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Что изменится для пенсионеров-льготников с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом. Главное новшество касается, в частности, пенсионеров. Самое существенное нововведение — это возможность подтверждать льготы через мессенджер «Макс».

Пассажир сможет подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией. Конечно, при условии, что у перевозчика есть техническая возможность.

— Это нововведение упростит жизнь не только пенсионерам, но и многим льготникам — многодетным семьям, инвалидам, школьникам и студентам. Льготу можно будет получить даже в том случае, если бумажный документ остался дома. Впрочем, тут стоит отметить, что это лишь дополнительная возможность. Бумажных удостоверений никто не отменяет, и по ним всё равно можно будет получить льготу, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Какие новшества с 1 сентября затронут работающих пенсионеров

С 1 сентября 2026 года появятся новые трудовые гарантии для работников, пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Они касаются в том числе и работающих пенсионеров. Так, люди, чьё жильё оказалось в зоне ЧС, смогут получить от работодателя дополнительный оплачиваемый выходной или отпуск без сохранения зарплаты. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс внес Федеральный закон от 09.04.2026 № 90-ФЗ.

— Здесь речь идёт о таких чрезвычайных ситуациях, как, например, пожары или затопления, аварии техногенного характера. С 1 сентября 2026 года пострадавшие при ЧС получат право на освобождение от работы по их письменному заявлению. Можно оформить как дополнительный оплачиваемый выходной день, так и отпуск без сохранения заработной платы. Причём можно выбрать как один вариант, так и оба одновременно. Стоит отметить, что новый дополнительный оплачиваемый выходной не заменяет ежегодный отпуск. Это отдельная и дополнительная мера поддержки, — рассказала Елена Кузнецова.

Она отметила, что получить поддержку можно при соблюдении трёх условий одновременно. Первое — работник фактически проживает в доме, который находится в зоне ЧС. Второе — жильё пострадало от ЧС. Третье — работник утратил имущество первой необходимости.

Кому повысят пенсии с 1 сентября и на сколько

При этом в сентябре увеличенную выплату получат отдельные категории пенсионеров, у которых в августе возникло соответствующее право. В первую очередь речь идёт о получателях страховой пенсии по старости, которым исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к такой пенсии увеличивается вдвое. Перерасчёт производится автоматически, обращаться с заявлением не нужно. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

— Повышение также возможно при установлении пенсионеру I группы инвалидности. В этом случае размер фиксированной выплаты пересчитывается со дня установления инвалидности без заявления. Однако две одинаковые надбавки одновременно не суммируются: если пенсионер с I группой инвалидности достигает 80 лет, повторного удвоения фиксированной выплаты не происходит, — добавил Александр Аксёненко.

Возможны и индивидуальные перерасчёты, например при появлении нетрудоспособного иждивенца, подтверждении северного или сельского стажа, представлении ранее не учтённых документов. Но это не сентябрьская индексация, а изменение выплаты в связи с новыми обстоятельствами конкретного человека.

Кроме того, отметил Александр Аксёненко, регионы самостоятельно устанавливают социальные доплаты, компенсации расходов на ЖКУ, льготы на проезд и другие меры поддержки. Их размер и условия зависят от места проживания. При этом неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, назначается социальная доплата до этого уровня.

Авторы Нина Важдаева