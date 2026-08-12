Есть ли «мальдивский» песок на Запорожье и в Крыму: турэксперты дали ответ

Отдых среди белоснежных пляжей и лазурной воды можно найти не только на Мальдивах. Турэксперт Наталия Ансталь назвала Life.ru пять направлений с похожими пейзажами, но более доступными ценами.

Среди бюджетных альтернатив эксперт выделила вьетнамский Фукуок и египетский Эль-Аламейн. Последний расположен на Средиземном море и предлагает отели известных сетей, однако перелёт из России предусматривает техническую остановку в Турции.

На Фукуоке есть пляж Байсао. Мелкий чисто белый песок, который почти не нагревается, спокойное море, пальмы — практически то самое «Баунти» из рекламы. Наталия Ансталь Турэксперт

Похожую картинку можно найти на острове Саадият в Абу-Даби, малайзийском Лангкави и Занзибаре. Отели на Саадияте преимущественно премиальные, зато дорога короче, Лангкави привлекает приватными резортами и статусом зоны duty free, а Занзибар — природой и бирюзовой водой.

При этом вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян призвал осторожнее относиться к рекламе «мальдивских» пляжей. По его словам, такое сравнение используют повсеместно — от Белосарайской косы в Запорожской области и Крыма до Ростовской и Тюменской областей.

Даже если вы живёте за 100 тысяч рублей в сутки и вам говорят, что это песок с Мальдив, это обман. В дорогих турецких отелях его обычно просто завозят. Алексан Мкртчян Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян

Сами Мальдивы остаются дорогим направлением из-за стоимости перелёта, размещения и высокого уровня сервиса. Поэтому перед бронированием эксперты советуют сравнивать не только пляжи на фотографиях, но и итоговую цену всей поездки: дорогу, отель и доступные варианты авиаперелёта.

Ранее Наталия Ансталь рассказала Life.ru, что самые дешёвые горящие путёвки уходят на направления с самой густой чартерной сеткой и жёсткой конкуренцией операторов. Она назвала двух безусловных лидеров — Турцию и Египет, где огромный выбор отелей и программ, от «всё включено» до минимальных пакетов. Вплотную к ним после спада вновь подтягиваются ОАЭ, наращивающие полётные программы. Среди внутренних вариантов эксперт выделила Сочи, Анапу, Минеральные Воды, Геленджик, а также безвизовую Абхазию.