Не списывайте на акклиматизацию: Какие симптомы после отпуска требуют срочного визита к врачу

Усталость, сбитый режим и лёгкое недомогание после отпуска — это нормально. Организм перестраивается после смены часового пояса и климата. Но иногда за этими симптомами скрываются куда более серьёзные проблемы, которые нельзя игнорировать.

Врач общей практики Анна Говтва в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупреждает: акклиматизация не должна объяснять любые недомогания. Насторожить должны высокая температура, озноб, выраженная слабость, длительная диарея, повторная рвота, боли в животе, необычная сыпь, увеличение лимфоузлов, а также пожелтение кожи или белков глаз.

Особое внимание — после поездок в тропические и субтропические страны. Там высок риск кишечных инфекций, вирусных гепатитов и малярии. Причём опасность в том, что некоторые инфекции проявляются не сразу, а через несколько дней или даже недель после возвращения.

«Если температура появилась после возвращения из региона, где существует риск малярии, откладывать обращение за медицинской помощью не стоит», — подчеркнула специалист.

Срочно вызывать врача нужно, если человек не может пить из-за плохого самочувствия, появляются признаки обезвоживания, кровь в стуле, сильная боль в животе или нарушения сознания. Также не стоит ждать, если температура держится без очевидной причины.

При этом по одному симптому определить причину невозможно. Врачу важно знать маршрут поездки, даты пребывания, особенности питания, были ли укусы насекомых и купание в пресных водоёмах. Не скрывайте эту информацию — она может стать ключом к правильной диагностике.

Главное правило: не списывайте длительную температуру, сильную слабость или необычные симптомы на усталость после дороги. Иногда организм сигнализирует о заболевании, которое требует лечения, и чем раньше его начать, тем лучше.

Ранее Life.ru рассказывал, как снизить нагрузку на организм во время летних путешествий и длительных перелётов. Пассажирам советовали поддерживать водный баланс, периодически вставать с кресла и разминать ноги, а при одностороннем отёке, боли в груди или внезапной одышке срочно обращаться за медицинской помощью.