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20 августа, 07:16

Уши заложило, ноги отекли: Как не начать отпуск с мучений в самолёте

Врач Лапа: Аспирин поможет избежать отёков во время перелёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kuznetsov Alexey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kuznetsov Alexey

Дискомфорт во время авиаперелёта можно уменьшить, если заранее учитывать склонность к отёкам и проблемы с носоглоткой. О подготовке организма к полёту «Радио 1» рассказала аллерголог, иммунолог и терапевт Людмила Лапа.

По словам врача, отёчность ног может быть связана с нарушением микроциркуляции и другими состояниями, поэтому при регулярной проблеме лучше выяснить её причину заранее. Во время длительного рейса дополнительную нагрузку создают неподвижность и изменение условий в салоне.

При перепадах давления неприятные ощущения нередко возникают и в ушах.

«Чтобы не закладывало уши и нос, нужно иметь сосудистые препараты», — отметила Лапа.

Однако любые лекарства перед поездкой стоит подбирать с врачом, особенно при хронических заболеваниях.

Отдельно специалист посоветовала заранее готовиться к длительным рейсам. При этом самостоятельно пить аспирин «для профилактики» перед полётом не стоит: актуальные рекомендации CDC не советуют использовать его для предотвращения тромбов у путешественников без индивидуальных показаний.

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Ранее Life.ru рассказывал, как снизить нагрузку на организм во время летних путешествий и длительных перелётов. Пассажирам советовали поддерживать водный баланс, периодически вставать с кресла и разминать ноги, а при одностороннем отёке, боли в груди или внезапной одышке срочно обращаться за медицинской помощью.

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Владимир Озеров
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