Море, солнце и визит к гинекологу: Врач назвала 5 важных моментов, о которых нельзя забывать в отпуске

Летом привычный режим жизни часто меняется из-за отпусков, поездок и смены климата. Жара, перелёты, изменение питания и физической нагрузки могут повлиять на женское здоровье и спровоцировать неприятные последствия. Заведующий гинекологическим отделением консультативно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач — акушер-гинеколог, к.м.н. Елена Трубкина рассказала Life.ru, какие моменты важно учитывать во время отдыха.

Летний период — это время отпусков, путешествий и расслабления, но он также может создавать определённые проблемы для женского здоровья. Изменение обычного ритма, климата, питания, привычной физической активности может повлиять на ваше самочувствие. Елена Трубкина Заведующий гинекологическим отделением консультативно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач — акушер-гинеколог, к.м.н.

Изменения менструального цикла

Согласно врачу, есть исследования, показывающие, что частота нарушений менструального цикла увеличивается у женщин, длительное время подвергающихся воздействию высоких температур, а стресс и тревожность являются основными факторами, влияющими на это.

При смене часовых поясов, недосыпе, чрезмерной физической активности дни менструации могут временно сместиться. Кроме того, стресс может повлиять на уровень гормонов, что, в свою очередь, и приводит к изменению цикла. Если задержка не превышает 7-10 дней, это обычно не повод для беспокойства.

Чтобы контролировать ситуацию, эксперт рекомендует: Вести календарь менструаций;

При задержке сделать тест на беременность;

Восстановить привычный режим сна и питания;

Обратиться к гинекологу, если нарушения повторяются несколько циклов подряд, менструации отсутствуют более 2–3 месяцев, кровотечение длится дольше семи дней, становится необычно обильным или сопровождается сильной болью.

Обезвоживание

Летняя жара требует от организма больше жидкости. Обезвоживание может привести к головным болям, усталости, ухудшению состояния кожи. Сухой воздух в салоне самолёта также может усиливать сухость кожи и слизистых, поэтому пить во время перелёта действительно важно.

«Потребность зависит от температуры, физической активности, веса и состояния здоровья. Ориентиром достаточной гидратации может служить светло-жёлтый цвет мочи», — отметила специалист.

Для поддержания водного баланса нужно: Пить воду небольшими порциями в течение дня;

Брать бутылку воды на прогулки;

Пить до, во время и после перелётов;

Ограничить употребление алкоголя и сладких напитков;

При заболеваниях почек, сердца или необходимости ограничивать жидкость согласовать питьевой режим с врачом.

Забота о коже и интимное здоровье

Повышенная потливость и тесная одежда могут привести к раздражению кожи и дискомфорту в интимной зоне. Важно помнить, что летом может увеличиваться риск развития грибковых инфекций, бактериального вагиноза, аллергических и контактных дерматитов. Самолечением лучше не заниматься, а обратиться к специалисту.

Чтобы снизить риск неприятных последствий, следует: Выбирать свободную одежду из натуральных тканей;

После купания в бассейне, море или озере принимать душ;

Менять мокрый купальник или бельё на сухие вещи.

«Главное правило летней интимной гигиены — бережность. Наружные половые органы достаточно мыть тёплой водой или мягким средством без отдушек. Не стоит использовать спринцевания, ароматизированные гели, дезодоранты, ежедневные прокладки», — сказала врач.

Защита от солнца

По словам Трубкиной, ультрафиолетовые лучи могут вызвать солнечные ожоги и преждевременное старение кожи. Исследования показывают, что регулярное использование солнцезащитного крема может снизить риск развития рака кожи.

Для защиты от воздействия солнца специалист рекомендует: Носить головной убор и солнцезащитные очки;

Использовать крем с SPF 30 и выше;

Наносить средство за 15–30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа;

Находиться в тени в часы максимальной солнечной активности.

Профилактика тромбообразования при длительных перелётах

Считается, что при длительных перелётах более 4 часов может повыситься риск образования тромбов. В целом этот риск невелик, но он становится выше при беременности и в послеродовом периоде, при приёме эстрогенсодержащих контрацептивов, ожирении, тромбофилии, перенесённом тромбозе или недавней операции.

Чтобы уменьшить вероятность осложнений, врач советует: Вставать и двигаться каждые один-два часа;

Выполнять простые упражнения для ног для улучшения кровообращения;

Не сидеть длительное время со скрещёнными ногами;

Рассмотреть возможность использования компрессионных чулок. При одностороннем отёке ноги, боли в голени, внезапной одышке, боли в груди или резкой слабости необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

«Летний отдых — это прекрасное время для восстановления сил, но не забывайте о своём здоровье. Перед длительным путешествием, особенно если у вас есть хронические заболевания, рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом заранее», — подытожила собеседница Life.ru.

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