Жара может помешать зачатию: Врач назвала ошибку, которую летом совершают многие пары

Многие пары считают лето лучшим временем для планирования беременности. Действительно, у этого сезона есть свои преимущества, однако говорить о том, что именно летом вероятность зачатия выше или беременность протекает легче, неправильно. Как рассказала Life.ru врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Мария Ускова, главным фактором остаётся состояние здоровья будущих родителей, а не время года.

Летом организм получает больше солнечного света, что способствует выработке витамина D. Этот витамин играет важную роль в работе иммунной, эндокринной и репродуктивной систем. При его достаточном уровне создаются более благоприятные условия для наступления беременности, хотя сам по себе витамин D не гарантирует успешное зачатие. Мария Ускова Врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Кроме того, в тёплое время года рацион обычно становится разнообразнее благодаря свежим овощам, фруктам, ягодам и зелени. Такое питание обеспечивает организм витаминами, антиоксидантами и микроэлементами и положительно влияет на здоровье как женщин, так и мужчин.

Летом люди также больше двигаются и чаще бывают на свежем воздухе. Умеренная физическая активность помогает нормализовать массу тела, улучшает обмен веществ, снижает уровень хронического стресса и способствует поддержанию нормального гормонального фона, что важно при подготовке к беременности.

Однако жаркая погода имеет и свои недостатки. Высокая температура воздуха увеличивает нагрузку на организм, способствует обезвоживанию, нарушению водно-солевого баланса и создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Особенно важно помнить, что перегрев неблагоприятно влияет на мужскую фертильность. Для нормального созревания сперматозоидов температура в области мошонки должна быть немного ниже температуры тела. Поэтому длительное пребывание на жаре, частое посещение бани или сауны, а также горячие ванны могут временно ухудшать качество спермы, снижая концентрацию и подвижность сперматозоидов.

Женщинам также не рекомендуется долго находиться под палящим солнцем, особенно в самые жаркие часы. Перегрев, обезвоживание и выраженный тепловой стресс способны негативно сказаться на общем самочувствии и работе организма.

Ещё один фактор, о котором пары нередко забывают, — летний отпуск. С одной стороны, отдых снижает уровень стресса и благоприятно влияет на репродуктивную функцию. С другой — смена часовых поясов, длительные перелёты, нарушение режима сна, непривычное питание и чрезмерное употребление алкоголя могут временно ухудшить работу репродуктивной системы. Поэтому при планировании беременности отпуск лучше использовать для полноценного восстановления, а не для экстремальных нагрузок.

Перед планированием беременности врач рекомендует пройти базовое обследование независимо от времени года. Женщине следует посетить акушера-гинеколога, сдать необходимые анализы и проверить уровень витамина D, железа и фолиевой кислоты. Мужчине при наличии факторов риска или при длительном отсутствии беременности стоит обратиться к урологу-андрологу, который при необходимости назначит спермограмму.

Кроме того, будущим родителям важно заранее уделить внимание вакцинации, лечению хронических заболеваний и нормализации массы тела.

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