30 — это новые 40: Почему запас яйцеклеток у женщин стал таять раньше времени

В последние годы врачи всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда снижение овариального резерва выявляется у женщин значительно раньше ожидаемого возраста. Если раньше подобные изменения в основном наблюдались после 40 лет, то сегодня признаки истощения запаса яйцеклеток нередко обнаруживаются уже в 30–35 лет, а иногда и раньше. Об этом Life.ru рассказала репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Ирина Монахова.

Овариальный резерв — это запас яйцеклеток, с которым женщина рождается и который постепенно уменьшается на протяжении всей жизни. В отличие от многих других клеток организма, яйцеклетки практически не восполняются. Поэтому любые факторы, ускоряющие их потерю или ухудшающие их качество, могут приводить к более раннему снижению репродуктивного потенциала. Ирина Монахова Репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Одной из причин может быть изменение образа жизни современного человека. Хронический стресс, постоянное эмоциональное напряжение, недостаток сна, высокая рабочая нагрузка и отсутствие полноценного восстановления оказывают влияние на работу эндокринной системы. Хотя стресс сам по себе не способен полностью «израсходовать» запас яйцеклеток, он может негативно влиять на гормональный баланс и репродуктивное здоровье в целом.

Сегодня человек ежедневно контактирует с большим количеством химических веществ, напомнила врач. Некоторые из них относятся к эндокринным дизрапторам — соединениям, способным вмешиваться в работу гормональной системы. Они содержатся в пластике, некоторых косметических средствах, бытовой химии и других продуктах повседневного использования. Их влияние на репродуктивную функцию активно изучается во всём мире.

Существенную роль играют и вредные привычки. Курение остаётся одним из наиболее доказанных факторов преждевременного снижения овариального резерва. Токсические вещества табачного дыма ускоряют гибель фолликулов и могут способствовать более раннему наступлению менопаузы. Негативное влияние также оказывает злоупотребление алкоголем и некоторыми другими токсическими веществами.

Эндометриоз, воспалительные заболевания органов малого таза, аутоиммунные процессы, а также операции на яичниках способны снижать овариальный резерв. Иногда уменьшение количества фолликулов связано не с возрастом, а именно с перенесёнными заболеваниями или хирургическими вмешательствами. Не стоит забывать и о наследственном факторе. Возраст наступления менопаузы и скорость снижения овариального резерва во многом определяются наследственностью. Если у матери или близких родственниц отмечалось раннее истощение функции яичников, риск подобных изменений у женщины может быть выше.

Проблема часто остаётся незамеченной, поскольку на ранних этапах может никак себя не проявлять. Многие женщины чувствуют себя абсолютно здоровыми, имеют регулярный менструальный цикл и не подозревают о снижении овариального резерва. Нередко диагноз становится неожиданностью во время обследования по поводу планирования беременности. Ирина Монахова Репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Для оценки репродуктивного потенциала надо своевременно проходить обследование, посоветовала медик. Наиболее информативными показателями считаются уровень антимюллерова гормона (АМГ), количество антральных фолликулов по данным ультразвукового исследования и оценка общего гормонального профиля. Особенно важно контролировать эти показатели женщинам старше 30 лет, а также пациенткам с эндометриозом, операциями на яичниках или отягощенным семейным анамнезом. При этом снижение овариального резерва не означает невозможность наступления беременности. Даже при уменьшении запаса яйцеклеток беременность может наступить естественным путём. Однако времени на реализацию репродуктивных планов становится меньше, поэтому ранняя диагностика имеет принципиальное значение, заключила собеседница Life.ru.

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