«Дело в яйцеклетке»: Гинеколог предупредила Мирославу Карпович о рисках беременности в 40 лет

40 лет — это поздний репродуктивный возраст, заявила врач-акушер-гинеколог Надежда Петрунина, комментируя новость о том, что 40-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович готовится стать мамой. По её словам, главная проблема кроется в снижении фолликулярного запаса и качества яйцеклеток.

С каждым годом качество падает, поэтому риск хромосомных аномалий увеличивается. При этом не имеет значения, первая это беременность или третья — всё зависит исключительно от возраста. К 40 годам часто добавляются хронические болезни, что требует более тщательного наблюдения вместе со смежными специалистами, а также важно заранее скорректировать дефициты железа, витамина D и проверить ТТГ.

Современная медицина позволяет существенно снизить риски — беременность в 40 лет требует большего внимания, но это не приговор, проводятся все необходимые обследования, даётся время на коррекцию дефицитов, а обязательным становится неинвазивный пренатальный тест в первом триместре для исключения хромосомных патологий. Возраст отца тоже имеет значение, но не такое, как возраст матери.

«Здесь дело в яйцеклетке. У молодой яйцеклетки есть способность «чинить» небольшие повреждения ДНК сперматозоида. В более позднем возрасте яйцеклетка утрачивает эту способность. Поэтому патологии возникают чаще», — резюмировала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, 1 июня Мирослава Карпович сообщила о замужестве. А уже через несколько дней актриса засветила округлившийся животик.