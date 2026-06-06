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6 июня, 10:27

«Дело в яйцеклетке»: Гинеколог предупредила Мирославу Карпович о рисках беременности в 40 лет

Врач Петрунина предупредила Мирославу Карпович о рисках беременности в 40 лет

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

40 лет — это поздний репродуктивный возраст, заявила врач-акушер-гинеколог Надежда Петрунина, комментируя новость о том, что 40-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович готовится стать мамой. По её словам, главная проблема кроется в снижении фолликулярного запаса и качества яйцеклеток.

С каждым годом качество падает, поэтому риск хромосомных аномалий увеличивается. При этом не имеет значения, первая это беременность или третья — всё зависит исключительно от возраста. К 40 годам часто добавляются хронические болезни, что требует более тщательного наблюдения вместе со смежными специалистами, а также важно заранее скорректировать дефициты железа, витамина D и проверить ТТГ.

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Современная медицина позволяет существенно снизить риски — беременность в 40 лет требует большего внимания, но это не приговор, проводятся все необходимые обследования, даётся время на коррекцию дефицитов, а обязательным становится неинвазивный пренатальный тест в первом триместре для исключения хромосомных патологий. Возраст отца тоже имеет значение, но не такое, как возраст матери.

«Здесь дело в яйцеклетке. У молодой яйцеклетки есть способность «чинить» небольшие повреждения ДНК сперматозоида. В более позднем возрасте яйцеклетка утрачивает эту способность. Поэтому патологии возникают чаще», — резюмировала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Напомним, 1 июня Мирослава Карпович сообщила о замужестве. А уже через несколько дней актриса засветила округлившийся животик.

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Борис Эльфанд
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