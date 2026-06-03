Стресс убил аппетит: Звезда «Папиных дочек» раскрыла, как остаётся в форме после троих детей

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова дала интервью «Леди Mail». Актриса, воспитывающая троих детей, рассказала, что помогает ей оставаться в отличной форме.

«У меня в целом отсутствует чувство голода. Я не боюсь ни круассанов, ни сладкого, не считаю калорий, просто стараюсь регулярно хорошо питаться и не забывать поесть», — призналась знаменитость.

С первым ребёнком она пыталась держать диету, но на третьем эксперименты закончились. Муж советовал упорядочить питание, но Дарья осталась при своём мнении.

Стресс последних лет сильно повлиял на её отношение к еде. Сейчас она скорее работает над тем, чтобы не забывать поесть. Профессия подразумевает хаотичный график: на гастролях, съёмках можно пропустить приём пищи и даже не заметить этого.

Немалое влияние на фигуру оказал спорт и привычка много двигаться. Актриса ходит от 10 до 20 тысяч шагов в день, занимается йогой, пользуется самокатами и велосипедами.

«Я за то, чтобы побольше двигаться и меньше сидеть в машине», — резюмирует артистка.

Напомним, в прошлом году Мельникова впервые вышла в свет с новым мужем и детьми. С 2022 года актриса самостоятельно воспитывает сыновей, после того как их отец уехал за границу. Возвращение экс-супруга в Россию ограничено из-за возбуждённого против него уголовного дела.