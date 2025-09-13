«Не педагогично»: Дети звезды «Папиных дочек» Дарьи Мельниковой увлеклись фильмом 18+

У звезды «Папиных дочек» Дарьи Мельниковой трое детей: девятилетний Артур, семилетний Марк и годовалая дочка. Актриса рассказала, что её наследники видели несколько фильмов и сериалов, в которых она снималась. Так, старшие сыновья уже успели посмотреть ситком, в котором их мама сыграла Женю Васнецову.

Кроме того, дети 33-летней артистки стали фанатами сериала «Король и Шут», где Мельникова сыграла жену «Горшка». Тем не менее ей не понравилось уличение наследников, потому что возрастное ограничение данной картины 18+.