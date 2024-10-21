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21 октября, 19:41

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова опубликовала редкое фото с мужем

Актриса Дарья Мельникова в своих социальных сетях поделилась с подписчиками редкими кадрами с мужем Романом Набатовым. На снимках артистка улыбается, а супруг целует её в щёку.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melnikovadsh

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melnikovadsh

Ранее Дарья поделилась с фанатами радостной новостью — в браке с Набатовым у неё родилась дочка. Тем временем таролог поведала, что бывший муж актрисы, вероятно, оставил её одну с детьми и финансовыми проблемами и очень сильно её обидел. Поэтому связь между ними, по мнению эксперта, оборвана.

Звёзды «Папиных дочек» сделали совместное фото
Звёзды «Папиных дочек» сделали совместное фото
Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melnikovadsh

Алена Пенчугина
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