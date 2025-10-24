Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 03:54

Дарья Мельникова впервые вышла в свет с новым мужем и детьми

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melnikovadsh

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melnikovadsh

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова посетила закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды» в сопровождении мужа Романа Набатова, дочери и сыновей от первого брака. Перед фотокамерами актриса появилась лишь со старшими детьми — 9-летним Артуром и 6-летним Марком.

Отмечается, что с 2022 года Мельникова самостоятельно воспитывает сыновей, после того как их отец уехал за границу. Возвращение экс-супруга в Россию ограничено из-за возбуждённого против него уголовного дела.

В то же время, дочь Мельниковой, Елизавета, родилась в прошлом году. Актриса активно делится фотографиями малышки и берёт её с собой на мероприятия. Дарья поделилась с журналистами, что на съёмках шоу ей помогал муж.

«Мне помогал муж, но вообще там она просто спала в гримёрке Саши Петрова. Он впустил её к себе в гримерку. Она с рождения с нами везде, поэтому привыкла. Просто ей деваться некуда», — рассказала Мельникова.

На новом долларе со Стивом Джобсом разглядели секретаршу Тамару из «Папиных дочек»
На новом долларе со Стивом Джобсом разглядели секретаршу Тамару из «Папиных дочек»

Ранее актёр Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», подал в суд иск о взыскании алиментов со своей бывшей жены Елены Казаковой. Елена Казакова обратилась в суд с аналогичным требованием, однако их общий сын проживал в это время с отцом. Сам Михаил Казаков, по данным судебных приставов, имеет задолженность по алиментам в размере более 2 миллионов рублей.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar