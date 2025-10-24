Дарья Мельникова впервые вышла в свет с новым мужем и детьми

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова посетила закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды» в сопровождении мужа Романа Набатова, дочери и сыновей от первого брака. Перед фотокамерами актриса появилась лишь со старшими детьми — 9-летним Артуром и 6-летним Марком.

Отмечается, что с 2022 года Мельникова самостоятельно воспитывает сыновей, после того как их отец уехал за границу. Возвращение экс-супруга в Россию ограничено из-за возбуждённого против него уголовного дела.

В то же время, дочь Мельниковой, Елизавета, родилась в прошлом году. Актриса активно делится фотографиями малышки и берёт её с собой на мероприятия. Дарья поделилась с журналистами, что на съёмках шоу ей помогал муж.

«Мне помогал муж, но вообще там она просто спала в гримёрке Саши Петрова. Он впустил её к себе в гримерку. Она с рождения с нами везде, поэтому привыкла. Просто ей деваться некуда», — рассказала Мельникова.

