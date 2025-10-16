На новом долларе со Стивом Джобсом разглядели секретаршу Тамару из «Папиных дочек»

Россияне обнаружили поразительное сходство между изображением Стива Джобса на памятном долларе и Тамарой Кожемятько, секретаршей из сериала «Папины дочки». Пользователи сети были удивлены этой находкой, сравнивая монету с известным персонажем.

Монетный двор США готовится к выпуску особой монеты – памятного доллара, украшенного портретом молодого Стива Джобса. Художники решили изобразить его сидящим в медитативной позе на фоне живописных видов Калифорнии, не забыв про его фирменную водолазку. По кругу монеты будут расположены официальные обозначения: «Соединённые Штаты Америки», название штата «Калифорния», имя «Стив Джобс» и его знаменитое кредо, призывающее к созданию выдающихся вещей.

Памятная монета поступит в продажу по цене 13,25 доллара за экземпляр. При этом покупатели смогут получить свои заказы только в 2026 году, что связано с планируемым тиражом и производственным циклом.

Тем не менее российские пользовали Сети увидели на долларе совершенно не Стива Джобса, а актрису Татьяну Орлову, которая сыграла в сериале «Папины дочки» экстравагантную секретаршу Тамару Кожемятько. Кроме того, комментаторы утверждают, что изображение на монете вовсе не похоже на молодого сооснователя Apple.

