Курс доллара на межбанке впервые с июля опустился ниже 78 рублей

Американская валюта на российском межбанковском рынке достигла минимального значения за последние три месяца, опустившись ниже психологически важной отметки. Об этом свидетельствуют данные мониторинга финансовых торгов.

По состоянию на вечер понедельника курс доллара снизился почти на 4%, достигнув уровня 77,94 рубля, что стало самым низким показателем с 22 июля текущего года. Одновременно европейская валюта также продемонстрировала снижение, подешевев на 1,87% до 92,115 рубля за евро.

Наблюдатели связывают ослабление основных мировых валют с действием нескольких факторов, включая изменения на мировых сырьевых рынках и внутренней денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что американский доллар на внебиржевом рынке впервые с конца августа опустился ниже психологически важной отметки в 80 рублей, достигнув значения 79,94 рубля. Аналитики поясняют, что после приостановки торгов на Московской бирже основным ориентиром для рубля стал курс юаня, а стоимость доллара рассчитывается через кросс-курс, формируя цену для всех внебиржевых сделок с американской валютой.