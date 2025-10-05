Курс биткоина обновил исторический максимум

Сегодня, 5 октября, биткоин установил новый исторический максимум. Стоимость криптовалюты впервые превысила отметку в $125 тысяч, свидетельствуют данные крупнейших мировых бирж.

Средняя максимальная стоимость биткоина по всем биржам составила $125 559. Рыночная капитализация первой криптовалюты достигла $2,5 трлн, что составляет около 58,5% общей стоимости крипторынка, оценённой в $4,17 трлн. По состоянию на 9:50 5 октября биткоин торгуется немного выше $125 тысяч, а Ethereum держится в районе $4,56 тысячи, прибавив более 1% за сутки. Биткоин за тот же период вырос более чем на 2%.

Ранее биткоин уже обновлял исторический максимум, впервые превысив отметку в $123,3 тысячи. В ночь на 14 августа, в 01:42 по московскому времени, курс достигал $123,5 тысячи, что соответствовало росту почти на 3% за сутки. Позже динамика немного замедлилась — к 01:55 биткоин скорректировался до $123,2 тысячи, сохранив прирост на уровне около 2,5%. Около 03:30 был зафиксирован кратковременный всплеск до $124,2 тысячи, после чего цена снова начала снижаться.