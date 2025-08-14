Биткоин обновил исторический максимум, превысив $123,3 тысячи

Криптовалюта биткоин обновила исторический максимум, впервые превысив $123,3 тысячи, согласно данным торговой платформы Binance. На пике, в 01:42 по московскому времени, курс достиг $123,5 тысячи, показав рост на 2,86% за сутки.

Однако уже к 01:55 мск динамика немного замедлилась — биткойн скорректировался до $123,2 тысячи, сохраняя прирост на уровне 2,57%.