13 августа, 23:38

Биткоин обновил исторический максимум, превысив $123,3 тысячи

Биткоин. Обложка © unsplash.com / Traxer

Криптовалюта биткоин обновила исторический максимум, впервые превысив $123,3 тысячи, согласно данным торговой платформы Binance. На пике, в 01:42 по московскому времени, курс достиг $123,5 тысячи, показав рост на 2,86% за сутки.

Однако уже к 01:55 мск динамика немного замедлилась — биткойн скорректировался до $123,2 тысячи, сохраняя прирост на уровне 2,57%.

Спящий «кит» начал выводить миллиарды в биткоинах после 14 лет тишины
Ранее россиянам объяснили, почему опасно вкладываться в биткоин. Аналитик отметил, что данная криптовалюта — рискованный инструмент для инвестиций из-за волатильности, затяжного процесса обмена и операционных сложностей.

Артём Гапоненко
