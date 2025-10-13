Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 80 рублей

Американский доллар на внебиржевом рынке подешевел до уровня ниже 80 рублей за единицу, что стало первым подобным случаем с конца августа. Об этом свидетельствуют актуальные данные торгов.

К середине дня расчётный курс доллара опускался до отметки в 79,94 рубля. Аналитики поясняют, что после приостановки прямых торгов на Московской бирже главным ориентиром для рубля стал курс юаня, а стоимость доллара рассчитывается через кросс-курс. Именно этот расчётный показатель и задаёт тон для всех внебиржевых сделок с американской валютой.

Ранее сообщалось, что глава банка ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова о возможном укреплении доллара до 95–98 рублей, заявил, что этот вопрос в большей степени касается бюджета и экспортёров. По словам Костина, для него лично приемлем любой курс, так как в любой ситуации дела будут идти хорошо.