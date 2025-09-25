Интервидение
25 сентября, 11:03

Глава ВТБ назвал хорошим любой курс валют на вопрос о росте доллара до 98 рублей

Обложка © Life.ru

Глава банка ВТБ Андрей Костин прокомментировал возможное укрепление доллара до 95–98 рублей. С соответствующим вопросом к нему обратился председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время Международного банковского форума.

«Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортёров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, всё хорошо будет», — сказал руководитель ВТБ.

Ранее ЦБ РФ сообщил о росте официального курса доллара на 23 сентября. По новым котировкам, курс американской валюты увеличился до 84,02 рубля, в то время как накануне он составлял 83,59 рубля, что означает разницу в 43 копейки. Кроме того, курс евро также вырос на 8 копеек, поднявшись с 98,88 до 98,96 рубля, а китайский юань подорожал на 3 копейки, достигнув 11,73 рубля.

