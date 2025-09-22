Интервидение
22 сентября, 16:29

ЦБ повысил курсы доллара и евро

ЦБ установил курс доллара в России на уровне 84,02 рубля на 23 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Motortion Films

Центробанк России значительно повысил официальный курс доллара по состоянию на 23 сентября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Согласно новым котировкам, американская валюта подорожала до 84,02 рубля против 83,59 рубля днём ранее. Таким образом, разница составила 43 копейки. Европейская валюта также продемонстрировала рост: курс евро повысился на 8 копеек — с 98,88 до 98,96 рубля. Китайский юань подорожал более скромно — на 3 копейки, до 11,73 рубля.

С 1 октября курс доллара установит сезонный рекорд. Сколько будет стоить рубль
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил рост курса доллара и евро рыночными процессами. По его словам, макроэкономическая ситуация остаётся спокойной, надёжной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике.

Юлия Сафиулина
