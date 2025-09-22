ЦБ повысил курсы доллара и евро

Центробанк России значительно повысил официальный курс доллара по состоянию на 23 сентября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Согласно новым котировкам, американская валюта подорожала до 84,02 рубля против 83,59 рубля днём ранее. Таким образом, разница составила 43 копейки. Европейская валюта также продемонстрировала рост: курс евро повысился на 8 копеек — с 98,88 до 98,96 рубля. Китайский юань подорожал более скромно — на 3 копейки, до 11,73 рубля.