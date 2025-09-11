Песков объяснил рост курса доллара рыночными процессами
Обложка © Life.ru
Ситуация с ростом курса доллара и евро — это рыночный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что считать курс валют — это не прерогатива Кремля.
«Что касается колебаний курса доллара — это рыночные процессы», — подчеркнул он.
Песков также добавил, что макроэкономическая ситуация остаётся спокойной, надёжной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике.
Напомним, 10 сентября внебиржевой курс доллара впервые с 11 апреля превысил отметку в 85 рублей, а сегодня утром, 11 сентября, евро подорожал до 100,12 рубля.