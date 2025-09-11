Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 09:54

Песков объяснил рост курса доллара рыночными процессами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ситуация с ростом курса доллара и евро — это рыночный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что считать курс валют — это не прерогатива Кремля.

«Что касается колебаний курса доллара — это рыночные процессы», — подчеркнул он.

Песков также добавил, что макроэкономическая ситуация остаётся спокойной, надёжной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике.

На следующей неделе курс доллара ждёт аномальный момент. Сколько будет стоить рубль
На следующей неделе курс доллара ждёт аномальный момент. Сколько будет стоить рубль

Напомним, 10 сентября внебиржевой курс доллара впервые с 11 апреля превысил отметку в 85 рублей, а сегодня утром, 11 сентября, евро подорожал до 100,12 рубля.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar