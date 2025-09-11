Курс евро впервые с февраля превысил 100 рублей на внебиржевом рынке

К 10:05 мск европейская валюта подорожала на 78 копеек относительно предыдущего закрытия — до 100,12 рубля. Об этом следует из данных «Финам».

На внебиржевом рынке расчётный курс евро впервые с 10 февраля превысил 100 рублей. Однако, по обновлённым данным на 11:22, курс евро уже снизился до 99,52 рубля.