Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 06:31

Полежайкин из «Папиных дочек» через суд требует с бывшей жены алименты

Актёр Казаков подал в суд, чтобы взыскать алименты с бывшей супруги

Михаил Казаков. Обложка © Кино-театр.ру

Михаил Казаков. Обложка © Кино-театр.ру

Актёр Михаил Казаков, исполнявший роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», подал иск о взыскании алиментов со своей бывшей супруги Елены Казаковой. Она сама подала в суд на взыскание алиментов ещё 3-4 года назад, хотя всё это время их общий сын жил с отцом.

«Я уже подал иск, но не в мировой, а районный суд», — рассказал артист РИА «Новости».

По данным судебных приставов, сам актёр задолжал по искам бывшей жены уже 2,3 миллиона рублей алиментов. Михаил Казаков был включён в реестр злостных неплательщиков алиментов. У актёра двое детей — мальчик и девочка. Сын теперь проживает с ним по решению суда и находится на полном обеспечении отца, а вот дочь осталась жить с мамой.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Умер итальянский актёр Ремо Джироне, прославившийся ролью в сериале Спрут
Умер итальянский актёр Ремо Джироне, прославившийся ролью в сериале Спрут
BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar