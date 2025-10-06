Полежайкин из «Папиных дочек» через суд требует с бывшей жены алименты

Актёр Михаил Казаков, исполнявший роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», подал иск о взыскании алиментов со своей бывшей супруги Елены Казаковой. Она сама подала в суд на взыскание алиментов ещё 3-4 года назад, хотя всё это время их общий сын жил с отцом.

«Я уже подал иск, но не в мировой, а районный суд», — рассказал артист РИА «Новости».

По данным судебных приставов, сам актёр задолжал по искам бывшей жены уже 2,3 миллиона рублей алиментов. Михаил Казаков был включён в реестр злостных неплательщиков алиментов. У актёра двое детей — мальчик и девочка. Сын теперь проживает с ним по решению суда и находится на полном обеспечении отца, а вот дочь осталась жить с мамой.