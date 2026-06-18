У мужчин после 45 лет начинается мутация спермы, предупредила гинеколог

После 43–45 лет у мужчин в сперматозоидах постепенно растёт число генетических поломок и мутаций, что может повышать риски нарушений развития у детей, предупредила гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гвоздикова. По её словам, с возрастом в ДНК сперматозоидов накапливаются повреждения, в том числе фрагментация.

«В возрасте после 43-45 лет количество сперматозоидов, несущих потенциально опасные мутации, составляет около 3–5%», — подчеркнула собеседница РИАМО.

Это связывают с тем, что у мужчин старшего возраста слабее работают системы восстановления ДНК. Эксперт пояснила, что такие изменения могут приводить к увеличению числа вновь возникших мутаций в отдельных генах и хромосомных аномалий. Речь идёт не о гарантированных последствиях, а о повышении вероятности подобных нарушений.

Кстати, так называемый «мужской климакс» (андропауза) может наступить в любом возрасте из-за стечения неблагоприятных факторов. Даже молодые мужчины могут столкнуться с дефицитом тестостерона.