Вилла с двумя бассейнами и бизнес-класс: Отпуск Петросяна в Турции оценили почти в 5 млн

Семейный отпуск 80-летнего Евгения Петросяна в Турции мог обойтись почти в 5 млн рублей. Такую оценку привела «Комсомольская правда», изучив фотографии с отдыха семьи и актуальные цены на проживание и авиабилеты. Точную сумму своих расходов сам артист не раскрывал.

По данным kp.ru, Петросян отдыхает в районе Антальи вместе с супругой Татьяной Брухуновой и детьми — шестилетним Ваганом и двухлетней Матильдой. По фотографиям из соцсетей издание предположило, что семья остановилась в Bayou Villas и выбрала виллу с двумя спальнями площадью 502 квадратных метра.

На официальном сайте комплекса указано, что Bayou Villas состоит всего из 24 вилл площадью от 250 до 1000 квадратных метров. У каждой есть собственный сад, а также бассейны с пресной и морской водой. Гостям доступны рестораны соседнего Lara Barut Collection и формат ultra all inclusive.

Двухспальная вилла в августе стоила около 2333 евро за ночь. Издание также обратило внимание, что Брухунова публиковала кадры из бизнес-класса, и оценило перелёт туда и обратно для двух взрослых и двух детей примерно в 1,3 млн рублей. На основании этих данных общую стоимость поездки журналисты оценили примерно в 4,8 млн рублей.

При этом расчёт остаётся приблизительным: ни выбранную категорию виллы, ни реальную стоимость бронирования и авиабилетов семья публично не подтверждала. Более того, само издание допускает, что супруги могли снять более дорогую виллу с тремя спальнями — тогда оценочная стоимость отдыха превышает 5,6 млн рублей.