Жена Петросяна призналась, почему отказывается оставлять с ним детей

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как выстраивает воспитание детей — и призналась, что не готова надолго оставлять их с мужем. По её словам, максимум — это один час. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

«На час могу оставить ребёнка супругу. Всё-таки мужчины немножко другие. Особенно мужчины другого поколения. У них восприятие действительности более серьёзное. Если там что-то, где-то он споткнулся — это уже событие. Я не думаю, что имеет смысл заставлять нервничать человека», — сказала Брухунова.

Супруги воспитывают шестилетнего сына Вагана и двухлетнюю дочь Матильду. Старший ребёнок уже живёт по плотному расписанию: хоккей, плавание, языки и развивающие занятия. При этом супруга Петросяна уверена — детям не нужно постоянное внимание, важно с детства учиться занимать себя самим.

В быту ей помогают няни: Татьяна почти не сидела в декрете и продолжает активно работать и ездить в командировки. Также она отметила, что не тратит время на готовку: из-за работы у неё просто нет на это ресурсов, и она предпочитает жить в комфортном для себя ритме, не оглядываясь на чужое мнение.

