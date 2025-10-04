Валдайский форум
Миллион на релакс: Жена Петросяна улетела во второй отпуск за месяц

Жена Петросяна Брухунова отправилась во второй за месяц отпуск за миллион рублей

Татьяна Брухунова. Обложка © Telegram / Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна, вместе с детьми отправилась во второй отпуск за месяц. На шестидневный круиз семья потратит около одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Брухунова с сыном и дочерью выдвинулись из Москвы в сторону Плёса на четырехпалубном теплоходе класса «премиум». На борту есть ресторан, бар, фитнес-зал и библиотека. Проживание в двухместной каюте «делюкс», которую выбрала Татьяна, обойдётся в 410 тысяч рублей. Она также забронировала похожую каюту для детей.

Питание на теплоходе обеспечит шеф-повар. В меню включены икорные блюда, осетрина, царские кулебяки и неограниченное количество вина. Программа предлагает шестидневный тур с лекциями.

В предыдущий отпуск Брухунова оказалась в центре скандала из-за возможной рекламы отеля в запрещённой в России соцсети. Тогда супруги отдыхали и отмечали 80-летие Евгения Петросяна.

