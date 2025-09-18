Владимир Путин
18 сентября, 07:11

Жену Евгения Петросяна поймали на рекламе отеля на 80-летие супруга

SHOT: Брухунову заподозрили в рекламе отеля на 80-летие Петросяна

Татьяну Брухунову заподозрили в рекламе отеля в Instagram* на 80-летие Евгения Петросяна. Она публиковала хвалебный контент об отеле-усадьбе, всячески пытаясь обойти закон о рекламе, сообщает SHOT.

Артист с женой и наследниками заселились во «Времена года» в деревне Наговье на ледниковом озере. Дом выбрали в винтажном стиле, с коврами на стенах, как у бабушки в детстве. Площадь дома — 220 квадратов, внутри четыре комнаты.

По данным телеграм-канала, отдых в таком доме на четверых с завтраком на 3 дня стоит около 255 тысяч рублей. За дополнительную плату брали и обзорную прогулку. Однако Петросян мог встретить 80-летие бесплатно — благодаря жене-блогерше. Брухунова уплетала торт «Киевский» и до мелочей делилась с подписчиками, что, куда и почём, а также при каждом удобном случае тэгала в сторис владелицу отеля, чтобы не нарваться на штраф до 20 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе.

SHOT уточняет, что владелица отеля открыта к сотрудничеству с медийными персонами по бартеру — бесплатное проживание в обмен на сторис и посты в соцсетях.

80 лет Петросяну: Где он, как здоровье и что там в отношениях с пятой женой Татьяной Брухуновой
Ранее супруга известного сатирика Татьяна Брухунова поздравила мужа с юбилеем. Она опубликовала тёплое послание, посвятив его 80-летнему артисту. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году, вскоре после громкого развода артиста с Еленой Степаненко, с которой он прожил более трёх десятилетий. Разница в возрасте между супругами превышает сорок лет, и их союз сразу оказался в центре внимания публики.

* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации

