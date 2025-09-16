Жена Евгения Петросяна трогательно поздравила юмориста с 80-летием

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году, вскоре после громкого развода артиста с Еленой Степаненко, с которой он прожил более трёх десятилетий. Разница в возрасте между супругами превышает сорок лет, и их союз сразу оказался в центре внимания публики. Несмотря на скепсис и обсуждения, Брухунова не раз говорила, что рядом с Петросяном чувствует себя по-настоящему счастливой. В 2020 году у пары появился сын Ваган, а спустя некоторое время семья пополнилась ещё и дочкой Матильдой. Молодые родители подчёркивают, что дети стали главным смыслом их жизни, а сам артист признаётся, что рождение малышей подарило ему ощущение «второй молодости».