16 сентября, 09:27

Жена Евгения Петросяна трогательно поздравила юмориста с 80-летием

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

Супруга известного сатирика Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, поздравила мужа с юбилеем. В своем Instagram* она опубликовала теплое послание, посвятив его 80-летнему артисту.

«Я счастливый человек. Второе десятилетие иду рядом с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное — возможность стать мамой. С днём рождения, Волшебник!» — написала Брухунова.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году, вскоре после громкого развода артиста с Еленой Степаненко, с которой он прожил более трёх десятилетий. Разница в возрасте между супругами превышает сорок лет, и их союз сразу оказался в центре внимания публики. Несмотря на скепсис и обсуждения, Брухунова не раз говорила, что рядом с Петросяном чувствует себя по-настоящему счастливой. В 2020 году у пары появился сын Ваган, а спустя некоторое время семья пополнилась ещё и дочкой Матильдой. Молодые родители подчёркивают, что дети стали главным смыслом их жизни, а сам артист признаётся, что рождение малышей подарило ему ощущение «второй молодости».

Брухунова активно ведёт соцсети, где делится моментами семейной жизни и признаниями в адрес мужа. Петросян же не скрывает, что молодая супруга стала для него опорой и вдохновением, а появление детей в его возрасте он называет настоящим подарком судьбы. Юбилейный день рождения артист встречает в кругу близких, а поздравления от поклонников и коллег продолжают поступать с раннего утра.

* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации

