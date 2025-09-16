Владимир Путин
16 сентября, 09:03

Путин поздравил Петросяна с 80-летием и пожелал ему творческого долголетия

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание народному артисту РСФСР, художественному руководителю Театра эстрадных миниатюр Евгению Петросяну в связи с его 80-летием. Текст телеграммы размещён на официальном сайте Кремля.

«Желаю Вам здоровья, вдохновения и творческого долголетия», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, Петросян широко известен как выдающийся артист как в России, так и за рубежом. Президент подчеркнул его артистическое мастерство, талант к импровизации, уникальное чувство юмора, обаяние и преданность своему делу.

Путь Евгения Петросяна к эстраде начался в Баку, где он появился на свет в 1945 году. Ещё в юности он проявил себя в самодеятельности, а после школы отправился в Москву для обучения во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. В 1985 году, завершив обучение на режиссерском отделении ГИТИСа, Петросян получил признание в виде звания заслуженного артиста РСФСР.

80 лет Петросяну: Где он, как здоровье и что там в отношениях с пятой женой Татьяной Брухуновой
А ранее Life.ru сообщал, что Евгению Петросяну потребовалась срочная медпомощь. В конце августа артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и затруднённое дыхание.

