Путин поздравил Петросяна с 80-летием и пожелал ему творческого долголетия

Путь Евгения Петросяна к эстраде начался в Баку, где он появился на свет в 1945 году. Ещё в юности он проявил себя в самодеятельности, а после школы отправился в Москву для обучения во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. В 1985 году, завершив обучение на режиссерском отделении ГИТИСа, Петросян получил признание в виде звания заслуженного артиста РСФСР.