Экс-жена миллиардера Товстика отсудила у него роскошный особняк на Рублёвке
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik
Экс-супруга бизнесмена Елена Товстик сохранила за собой право владения роскошным особняком площадью 820 квадратных метров на Рублёвке после расторжения брака. Адвокат миллиардера заявил, что его клиентка претендует и на другую недвижимость. Об этом сообщает SHOT.
40-летняя бывшая супруга предпринимателя сохранит за собой роскошный двухэтажный коттедж в элитном поселке Борки, расположенном в Подмосковье, всего в 17 километрах от МКАД. Как стало известно из источников, особняк, занимающий участок площадью более 21 сотки, предлагает своему владельцу современный дизайн, три спальни, отдельную детскую комнату, просторную студию на первом этаже и собственный бассейн. Кроме того, сама деревня может похвастаться развитой инфраструктурой, включая наличие частной школы.
В то же время, сам бизнесмен, один из соучредителей сетевой компании NL, начинавшей свою деятельность в 2000-х с реализации биологически активных добавок, владеет лишь небольшой 46-метровой двухкомнатной квартирой в районе Свиблово, оценочная стоимость которой составляет около 9 миллионов рублей.
Напомним, Товстик с супругой Еленой официально развелись после расставания Дмитрия и Полины Дибровых. Несмотря на достигнутые договорённости о том, с кем останутся дети, бывшие супруги Товстики оспаривают условия брачного контракта. Два брака, каждый из которых продолжался 16 лет, распались, основную причину связывают с романом между Полиной Дибровой и Романом Товстиком.
