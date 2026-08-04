«Диарея путешественника»: Вспышка циклоспороза в США может затронуть Россию

Вспышка циклоспороза в США может затронуть другие страны через поставки заражённых продуктов. О симптомах, лечении и мерах защиты «Вечерней Москве» рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Инфекцию вызывают одноклеточные паразиты, поражающие тонкий кишечник. Чаще всего заболевание встречается в тропиках и субтропиках, а в другие регионы его привозят путешественники или ввозят вместе с овощами, ягодами и зеленью.

Напрямую от человека к человеку циклоспороз не передаётся. Паразитам необходимо более двух недель созревать во влажной почве или воде при температуре 25–30 градусов. Заразиться можно через немытые продукты, некипячёную воду, лёд неизвестного происхождения или во время купания в стоячем пресном водоёме.

«Чтобы стать заразными, выделенные с фекалиями ооцисты должны попасть в воду или почву, созреть там при температуре плюс 25–30 градусов и высокой влажности. Этот процесс занимает более двух недель, и только после этого они могут инфицировать других людей», — отметила собеседница.

Примерно через неделю появляются водянистая диарея, боли и вздутие живота, тошнота, слабость и потеря аппетита. Иногда повышается температура.

У здоровых людей болезнь обычно проходит за одну-две недели, но детям, пожилым и пациентам с ослабленным иммунитетом требуется особое внимание.

«Для них циклоспороз грозит тяжёлым обезвоживанием, потерей белков и электролитов», — предупредила врач.

Диагноз подтверждают анализом кала, а лечат инфекцию кишечными антибиотиками. Для профилактики специалист советует пить бутилированную воду, избегать льда и тщательно мыть либо термически обрабатывать продукты.

Ранее гастроэнтеролог посоветовала брать сорбенты в любые поездки, поскольку такие препараты связывают токсины и продукты жизнедеятельности бактерий в кишечнике и помогают вывести их из организма. По словам врача, при попадании вредных веществ в желудок может помочь обильное питьё с последующей рвотой.