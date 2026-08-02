Врач назвала средство, которое спасёт отдых от кишечной катастрофы

Сорбенты остаются самым надёжным инструментом для связывания бактериальных масс и их метаболитов внутри организма. Брать такие препараты в любую поездку настоятельно рекомендует гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, мнение которой приводит 360.ru.

Она подчеркнула, что аптечный ассортимент сегодня весьма богат, и подходящий вариант найдётся для каждого. Если в тело проникли микроорганизмы, выделяющие токсины, избавляться от них нужно незамедлительно. Медик описала два возможных сценария.

Первый предполагает эвакуацию содержимого через рот из желудка. Здесь на помощь придёт большой объём жидкости, позволяющий вызвать рвоту.

Второй путь задействуется, когда вредные вещества уже добрались до кишечника. В такой ситуации доктор советует растереть таблетку сорбента в порошкообразную массу.

Дианова пояснила: съеденный порошок гораздо оперативнее впитает токсины, после чего покинет организм естественным образом. Это, по её оценке, самый эффективный способ детоксикации.

Ранее директор по развитию Союза производителей БАД перечислил признаки, которые сигнализируют о поддельности биологически активных добавок. По его словам, подозрительно низкая цена часто выдаёт контрафакт. К примеру, качественная омега-3 не может стоить около 300 рублей за 90 капсул, товар на маркетплейсе обязан находиться в категории «БАД-пища», а номер свидетельства и сведения о госрегистрации в карточке должны совпадать с данными открытого реестра.