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1 августа, 15:24

Цена, упаковка, маркировка: Как распознать поддельные БАДы

Эксперт Дындиков: Низкая цена указывает на поддельные биодобавки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Поддельные биологически активные добавки можно распознать по подозрительно низкой цене, неправильной категории товара и отсутствию регистрационных данных, заявил директор по развитию Союза производителей БАД Иван Дындиков. По его словам, качественная омега-3 не может стоить около 300 рублей за 90 капсул.

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В беседе с «Царьградом» эксперт посоветовал проверять, чтобы товар на маркетплейсе находился в категории «БАД-пища». В карточке должны быть указаны номер свидетельства и сведения о государственной регистрации, которые совпадают с данными открытого реестра.

Насторожить покупателя также должны размытая печать, некачественная упаковка, неприятный запах и неодинаковая форма таблеток или капсул. В лучшем случае такая добавка окажется бесполезной, а в худшем может серьёзно навредить здоровью. С 2023 года БАД подлежат обязательной маркировке, поэтому перед покупкой код на упаковке стоит проверить через приложение «Честный знак».

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Борис Эльфанд
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