Фугу тоже натуральна: Чем смертельно опасны китайские БАДы для набора массы

Желание быстро набрать вес может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru предупредила об опасности китайских БАДов для набора массы и объяснила, почему надпись «натурально» не гарантирует безопасность.

По словам специалиста, у людей изначально разная конституция: астеникам сложнее набирать массу, тогда как гиперстеники предрасположены к более крупному телосложению. Именно поэтому обещания быстрого результата выглядят особенно привлекательно.

Многие обращают внимание на китайские БАДы для набора массы, где якобы очень натуральный состав. Но это далеко не всегда правда. Когда человеку обещают быстрый эффект — это, конечно, соблазнительно. Елена Соломатина Врач-диетолог

Врач подчеркнула, что происхождение подобных добавок часто остаётся неизвестным, а информация о составе не всегда соответствует действительности. Диетолог напомнила: натуральное происхождение вещества вовсе не означает, что оно безвредно.

«Тот же тетродотоксин из рыбы фугу — один из самых мощных ядов — вполне натурален. Бледная поганка тоже абсолютно натуральна. Но это не делает их безопасными», — отметила врач.

Покупатель не может быть уверен, какие именно вещества содержатся в добавке, в каких дозировках они используются и нет ли в составе дополнительных компонентов. По словам эксперта, всё это остаётся «на совести продавца».

Некоторые компоненты, которые часто входят в состав подобных средств, действительно способны временно улучшать самочувствие. Например, женьшень, родиола или левзея могут повышать тонус, улучшать кровообращение и стимулировать аппетит. Именно поэтому адаптогены иногда применяются при астенических состояниях и хронической усталости. Однако даже такие вещества подходят далеко не всем.

Женьшень, например, обладает выраженным стимулирующим эффектом и может вызывать побочные реакции. Людям с эпилепсией, гипертонией, бессонницей или повышенной возбудимостью нервной системы его рекомендуют принимать с осторожностью либо полностью отказаться от него.

«У кого-то действительно появляется энергия, улучшается настроение и аппетит. А у кого-то может возникнуть серьёзный гормональный сбой, тошнота и другие негативные реакции», — предупредила Соломатина.

Особую опасность стимуляторы представляют для людей со скрытыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Улучшение кровообращения и повышение нагрузки на организм способны усугубить ранее незаметные проблемы — например, врождённые пороки сердца или сосудистые патологии, которые долгое время никак себя не проявляли.

По словам врача, иногда человек считает себя полностью здоровым, но интенсивные тренировки и стимулирующие вещества становятся триггером для тяжёлых осложнений.

Врач подчеркнула, что любые активные добавки требуют осторожности и индивидуального подхода. То, что помогает одному человеку, может серьёзно навредить другому.

Перед приёмом любых БАДов, особенно для набора веса или стимуляции организма, специалист рекомендует консультироваться с врачом и не доверять обещаниям «быстрого результата» из рекламы.

Не все БАДы вредны для здоровья. Ранее нутрицолог перечислила пять добавок, которые помогают худеть без вреда для здоровья. Однако специалист отметила, что волшебной таблетки для похудения не существует.