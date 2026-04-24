Правительство России утвердило перечень критериев к БАДам

Кабмин России утвердил перечень критериев к биологически активным добавкам. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В числе ключевых требований — наличие у производителя свидетельства о государственной регистрации. Также обязательна соответствующая маркировка продукции. Кроме того, необходимо, чтобы аккредитованная испытательная лаборатория подтвердила соответствие добавки заявленному составу и показателям безопасности.

Ещё одним важным критерием становится доказательство эффективности БАД. Такое подтверждение может быть получено, в частности, на основе данных научных исследований. Дополнительно требуется, чтобы в действующих клинических рекомендациях содержалась информация об эффективности применения данной добавки.

