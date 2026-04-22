Какое пиво признают российским: в стране готовят новый ГОСТ

В России готовят ГОСТ, который закрепит критерии отечественного пива. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной запуску акции «Дни пива России». Как сообщил глава Роскачества Максим Протасов, стандарт рассчитывают принять в третьем квартале 2026 года. В основу документа заложат две группы требований. Первая касается происхождения сырья, вторая — производственных активов.

По словам Протасова, российским будут считать только тот продукт, который производится на территории страны. При этом сам производитель должен быть зарегистрирован в России, а товарный знак — принадлежать российским лицам.

В Роскачестве считают, что такие правила помогут сделать происхождение напитка более прозрачным. Кроме того, это должно упростить вопрос с господдержкой для тех компаний, которые действительно работают внутри страны, создают рабочие места и платят налоги в российский бюджет. Отдельно в отрасли обращают внимание на сырьевую базу. Сейчас, по словам Протасова, российский хмель покрывает лишь 3–5% потребностей пивоваров, поэтому развитие собственного хмелеводства называют одной из ключевых задач.

Если ГОСТ утвердят по плану, уже в этом году в России появится официальный стандарт, который определит, какое пиво можно считать отечественным, а какое — нет.

ГОСТ — это национальный стандарт, который фиксирует понятные требования к продукту: из чего он сделан, как производится, как маркируется и каким параметрам должен соответствовать. В России такие стандарты обычно применяются добровольно, если закон не делает их обязательными, но на практике ГОСТ нужен как единая система правил для рынка и как понятный ориентир для потребителя. У алкогольной продукции ГОСТы уже есть: отдельные стандарты действуют, например, для водки, пива, коньяка, игристых вин, сидра и винных напитков. В случае с пивом новость не в том, что для него вообще появится первый ГОСТ — общий стандарт на пиво уже существует, — а в том, что теперь через новый ГОСТ хотят отдельно закрепить именно категорию «российское пиво» и прописать критерии его происхождения