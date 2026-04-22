22 апреля, 12:28

Готовьте пуховики: Cиноптик Тишковец пообещал резкое похолодание и снег в Подмосковье

В Москве и области в начале следующей недели ожидаются мокрый снег и похолодание

Обложка © Life.ru

В Московском регионе в начале следующей недели может временно сформироваться снежный покров из-за резкого похолодания. О погодных изменениях сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, похолодание начнётся уже в субботу: днём ожидаются дожди, а температура воздуха составит около +6…+9 градусов. В воскресенье осадки могут усилиться и местами перейти в мокрый снег. Температура в течение суток понизится до +3…+6 градусов.

Наиболее заметное ухудшение погоды прогнозируется в понедельник, когда сохранится влияние циклона. Ожидается пасмурная погода и кратковременные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах Московского региона на поверхности земли может временно образоваться неустойчивый снежный покров.

Ранее в Московском регионе фиксировалось резкое ночное похолодание, ставшее одним из самых заметных за апрель. В ночь на 22 апреля в столице был обновлён температурный минимум текущего месяца. На метеостанции ВДНХ в Москве температура воздуха опускалась до минус 1,3 градуса.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
