Зимнее утро в разгар весны: в Москве зафиксированы рекордные ночные заморозки

В столичном регионе побит температурный рекорд текущего месяца. Ночь на 22 апреля оказалась самой холодной в апреле.

Как сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, в Москве на ВДНХ столбики термометров опустились до отметки минус 1,3 градуса. В Московской области было ещё холоднее — воздух остыл до минус 5 градусов.

Пик похолодания пришёлся примерно на 4 часа утра. Однако, как только взошло солнце, температура начала стремительно повышаться.

Несмотря на утренние морозы, в ближайшие часы синоптики обещают заметное потепление. К середине дня воздух прогреется до положительных значений.

