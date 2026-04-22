22 апреля, 08:54

Зимнее утро в разгар весны: в Москве зафиксированы рекордные ночные заморозки

Ночь на 22 апреля стала самой холодной в апреле в Москве и Подмосковье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В столичном регионе побит температурный рекорд текущего месяца. Ночь на 22 апреля оказалась самой холодной в апреле.

Как сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, в Москве на ВДНХ столбики термометров опустились до отметки минус 1,3 градуса. В Московской области было ещё холоднее — воздух остыл до минус 5 градусов.

Пик похолодания пришёлся примерно на 4 часа утра. Однако, как только взошло солнце, температура начала стремительно повышаться.

Несмотря на утренние морозы, в ближайшие часы синоптики обещают заметное потепление. К середине дня воздух прогреется до положительных значений.

Погода на майские праздники 2026: какая будет 1 и 9 Мая в Москве, СПб и других городах

Ранее Life.ru сделал прогноз погоды на май — по данным Гидрометцентра, погода в России в мае 2026 года будет близка к климатической норме: температура в среднем отклонится от неё не больше чем на 1 градус в плюс или минус.

Дарья Денисова
