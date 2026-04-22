Геоглиф Ильича и советские пансионаты: в России взлетел спрос на «ленинские туры» перед майскими

Перед майскими праздниками в России заметно вырос интерес к туристическим маршрутам в советской тематике, включая санатории и экскурсии к геоглифу «Ленину 100 лет» в Курганской области. Об этом стало известно SHOT.

В России вырос спрос на «ленинские туры» в санатории и к геоглифу в регионах.

Повышенный спрос зафиксирован на поездки в «эстетике СССР». Наиболее популярными оказались пансионаты рядом с селом Труд и Знание, расположенным недалеко от крупного советского геоглифа в честь Владимира Ленина. Речь идёт о масштабной надписи из сосен, созданной в 1970 году к 100-летию со дня рождения Ленина. Размер объекта составляет около 800 метров в длину и 100 метров в ширину.

В России вырос спрос на «ленинские туры» в санатории и к геоглифу в регионах. Фото © Telegram / SHOT

На фоне ажиотажного спроса стоимость путёвок на майские праздники выросла примерно на 10% и достигает 25–70 тысяч рублей за сутки. Несмотря на рост цен, номера в санаториях, по данным источников, были распроданы вплоть до 4 мая. Отдельно отмечается изменение аудитории отдыхающих: среди туристов стало больше молодых людей. Они выбирают традиционные санаторные процедуры — грязевые ванны, углекислые кабины, душ Шарко, кислородные коктейли и лечебную физкультуру.

В свободное время отдыхающие посещают местные заведения и сосновый бор, связанный с ленинской тематикой, а также интересуются возможностью осмотра геоглифа с воздуха. Однако полёты над территорией сейчас ограничены по соображениям безопасности. Местные жители сообщают, что состояние геоглифа ухудшилось: часть деревьев погибла, из-за чего контуры надписи стали менее чёткими.

Ранее в Госдуме предупредили о росте мошеннической активности в преддверии майских праздников, связанной с туристической тематикой. Злоумышленники начали массово распространять фишинговые предложения о «горящих турах» по заниженным ценам. Рассылки приходят через мессенджеры, электронную почту и СМС и создают у пользователей ощущение срочности и ограниченности предложения.