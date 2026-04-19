Росстандарт утвердил новый ГОСТ на плоды шиповника. Документ начнёт действовать с 1 сентября текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Норматив впервые обновляют с 1995 года. Он устанавливает требования к плодам, которые поставляют для переработки и продажи. На сырьё для лекарств стандарт не распространяется. Плоды должны быть чистыми, зрелыми и без механических повреждений. Цвет допускается от оранжевого до ярко-красного. Доля растительных примесей не может превышать 1%. Длина плодов должна составлять от 0,7 до 3 сантиметров, а диаметр — от 0,6 до 1,7 сантиметра.

На транспортной упаковке должны быть знаки «Скоропортящийся груз» и «Ограничение температуры», отмечается в документе.

Ранее в Росстандарте утвердил новый ГОСТ на рыбные консервы. Документ начнёт действовать в феврале 2027 года. Требования касаются консервов из печени, икры и молок рыб «По-мурмански». Стандарт впервые обновили за последнее десятилетие. Он, в частности, устанавливает норму по содержанию соли в продукте — от 1,2% до 2%.