В России ввели ГОСТ на приготовление горохового и ракового супов

В проекте первого межгосударственного стандарта, посвящённого традиционной русской кухне, были введены рекомендации по приготовлению горохового и ракового супов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В ГОСТе указано, что гороховый суп может готовиться на разных видах бульона — мясном, птичьем, рыбном, овощном или грибном. Для блюда допускается использование свежего либо сушёного гороха. После варки его предполагается доводить до кремообразной консистенции: массу протирают или дают бобовым полностью развариться.

К столу такое блюдо предлагается подавать с копчёными продуктами или другими мясными изделиями, а также с теми ингредиентами, на основе которых был приготовлен бульон. В качестве добавок допускаются сливочное масло, сметана либо белый соус. Отдельно рекомендуется подавать гренки из белого или чёрного хлеба.

Основой для ракового супа должен быть насыщенный рыбный бульон, который готовят из мелкой рыбы либо из рыбных костей и голов. В процессе приготовления в него добавляют репчатый лук и корнеплоды — петрушку, сельдерей и пастернак.

Ранее был разработан проект первого ГОСТа, где содержатся чёткие рекомендации по приготовлению печёнки и почек. По стандарту, печенью считается жареный субпродукт из говядины, телятины, свинины, баранины, домашней птицы или дичи. Перед тем как обжарить её в сливочном или растительном масле, нужно удалить плёнки и протоки. Для приготовления «почек по-русски» можно использовать тот же набор мяса, что и для печени.