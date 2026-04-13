Кто заплатит за банкет? Почему в России ввели ГОСТы на всякую хурму

С 1 марта в России начал действовать новый ГОСТ на бананы, регламентирующий их длину в зависимости от категории, а с 1 апреля заработали стандарты на белый хлеб и на картофельные чипсы, которые впервые разделили понятия «чипсы из натурального картофеля» и «чипсы картофельные», сообщает «Царьград». Новые национальные стандарты затронули и другие продукты: мёд, молоко, муку, пшеницу, рыбные консервы, пиво, кофе, чак-чак, хурму и многое другое.

Некоторые требования вызывают недоумение у экспертов, например, ГОСТ на китайскую лапшу фунчозу, вступающий в силу с 1 сентября, предписывает длину изделия не более 70 сантиметров. За введение новых стандартов, по мнению экономистов, покупатель платит дважды: сначала через бюджетные субсидии на разработку ГОСТов, затем напрямую — через рост цен.

При этом резкое увеличение количества ГОСТов — это ответ на запрос потребителя, который ассоциирует стандарт с «советским» качеством, хотя современные требования гораздо мягче советских, заявил экономист Василий Колташов. По его словам, излишнее упорядочивание процессов перешло в форму бюрократической самодеятельности. Его коллега Андрей Бунич добавил, что сертификация товаров нужна самому потребителю, однако менять стандарты слишком часто и тратить на это много ресурсов не всегда оправданно.

«Если там есть существенный рост, надо проверять обоснованность, потому что это бюджетные расходы. И, наверное, какие-то предельные лимиты установить, которые не позволят без конца списывать деньги на разработку новых ГОСТов. Потому что любой процесс можно довести до абсурда», — подчеркнул экономист.

