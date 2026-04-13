В России разработали ГОСТ на печень и почки по-русски

В России разработали проект первого ГОСТа для блюд традиционной кухни. Документ, оказавшийся в распоряжении журналистов, содержит чёткие рекомендации по приготовлению печёнки и почек. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно стандарту, под печёнкой понимается жареный субпродукт из телятины, баранины, свинины, говядины, а также домашней птицы или дичи. Перед обжаркой в сливочном или растительном масле орган необходимо зачистить от пленок и протоков.

Если куски крупные, разрешается нашпиговать их чесноком или салом. При подаче жареное блюдо сверху прикрывают луком и поливают растопленным маслом.

Для «почек по-русски» допускается использовать тот же набор мяса, что и для печени. Говяжьи экземпляры требуют особой подготовки: их нужно предварительно замочить и отварить перед тушением.

Тушить субпродукт положено в красном соусе со сметаной, добавив соленые огурцы и овощи. Перед подачей на стол блюдо заправляют зеленью и чесноком, растертым с солью.

Ранее ресторатор объяснил, как ГОСТ на русскую кухню поможет привлечь туристов. По его словам, зарубежные гости стремятся ощутить подлинную русскую культуру через еду — ту, что готовили раньше и готовят сегодня. Поэтому заведения с чёткой концепцией русской кухни будут особенно интересны для туристов.

Напомним, что в РФ разрабатывают ГОСТ на традиционные блюда русской кухни. Как выяснилось, список включает не только классические яства, но и десятки привычных каждому россиянину салатов и закусок — «Оливье», «Сельдь под шубой», «Мимоза», винегрет и окрошка.